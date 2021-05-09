В России перепели антивоенный хит 80-х. Видео

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Тридцать восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, исторический сквер, стела, день победы, город екатеринбург, 9мая, праздничный день
В День Победы дети хором исполнили песню-манифест против войны Фото:

Дети из разных регионов России исполнили песню «Аист на крыше» («Мир на Земле») в День Победы. Как сообщили организаторы конкурса «Большая перемена», видеоклип с участием школьников является антивоенным манифестом молодого поколения.

«Участники „Большой перемены“ по всей стране вместе с одноклассниками и друзьями присоединяются к акции и поют „Аист на крыше“ в своих городах», — рассказали организаторы акции. Они уточнили, что клип снят во имя сохранения памяти героев Великой Отечественной войны.

В съемках клипа приняли участие школьники от 10 до 17 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, Брянской, Ленинградской, Свердловской, Смоленской, Вологодской, Тамбовской, Архангельской, Рязанской, Мурманской, Ростовской, Белгородской и Волгоградской областей, Приморского, Краснодарского и Забайкальского краев, республик Ингушетия и Татарстан. В 80-е годы прошлого века песню «Аист на крыше» исполняла эстрадная певица София Ротару.

Конкурс «Большая перемена» создан для школьников и студентов колледжей. Организаторами конкурса выступают АНО «Россия — страна возможностей», Роспатриотцентр и Российское движение школьников. «Большая перемена» проходит при участии федеральных минпросвещения, минобрнауки и Росмолодежи, а партнерами выступают Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные приоритеты», Росатом и РЖД.

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