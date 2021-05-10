Российский вирусолог раскрыл причину пандемии в Индии

В третьей волне пандемии в Индии виноват религиозный праздник Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Академик РАН, доктор биологических наук Виталий Зверев заявил, что причиной новой волны коронавируса в Индии стал религиозный праздник. Также им было отмечено негативное влияние кастового разделения общества в пандемию.

«В Индии был религиозный праздник, на который собирались огромные толпы людей. Инфекция передается именно респираторным путем и когда нет возможности соблюдать социальную дистанцию, то и количество зараженных увеличивается в десятки раз», — цитирует Зверева телеканал «ОТР».

По мнению академика, второй причиной волны коронавируса Индии является деление на касты, до сих пор сохраняющееся в стране. Низшие слои каст чаще всего не вакцинируются, от этого и происходит заражение большого количества людей.