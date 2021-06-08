Власти РФ хотят прекращать уголовные дела за неявку потерпевшего

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Соответствующий законопроект разработали в Министерстве юстиции РФ Фото:

Если потерпевший не явится в суд без уважительной причины, то дело о частном обвинении могут прекратить в связи с отсутствием события преступления. Такой проект федерального закона разработали в Минюсте РФ.

«Законопроектом предлагается установить, что по делам частного обвинения неявка потерпевшего без уважительных причин влечет за собой прекращение уголовного дела в связи с отсутствием события преступления», — сообщается на официальном сайте Министерства юстиции РФ. Предполагается, что поправки позволят защитить права подсудимого в делах частного обвинения.

В частном обвинении уголовное дело возбуждается не прокурором или следователем, а на основании заявления потерпевшего или его близких. В России к делам частного обвинения относятся клевета, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и побои от лица, который уже был подвергнут административному наказанию.

Конституционный суд РФ признал неконституционными некоторые положения Уголовно-процессуального кодекса РФ. На их основании суд мог прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления, если частный обвинитель не явился в суд без уважительной причины, пишет РАПСИ. При этом фактические обстоятельства дела, в том числе наличие события преступления, не устанавливались. По мнению Конституционного суда, эти положения не препятствует дисциплинарной, административной и гражданско-правовой ответственности в случае, когда прекращении уголовного дела может использоваться для доказательства совершения самого деяния.

В апреле в пленум Верховного суда РФ одобрил для внесения в Госдуму законопроект об отмене института частного обвинения. Так, правоохранительные органы планируют защищать жертв в суде и собирать доказательства для предварительного расследования.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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