Власти РФ хотят прекращать уголовные дела за неявку потерпевшего

Если потерпевший не явится в суд без уважительной причины, то дело о частном обвинении могут прекратить в связи с отсутствием события преступления. Такой проект федерального закона разработали в Минюсте РФ.
«Законопроектом предлагается установить, что по делам частного обвинения неявка потерпевшего без уважительных причин влечет за собой прекращение уголовного дела в связи с отсутствием события преступления», — сообщается на официальном сайте Министерства юстиции РФ. Предполагается, что поправки позволят защитить права подсудимого в делах частного обвинения.
В частном обвинении уголовное дело возбуждается не прокурором или следователем, а на основании заявления потерпевшего или его близких. В России к делам частного обвинения относятся клевета, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и побои от лица, который уже был подвергнут административному наказанию.
Конституционный суд РФ признал неконституционными некоторые положения Уголовно-процессуального кодекса РФ. На их основании суд мог прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления, если частный обвинитель не явился в суд без уважительной причины, пишет
В апреле в пленум Верховного суда РФ одобрил для внесения в Госдуму законопроект об отмене института частного обвинения. Так, правоохранительные органы планируют защищать жертв в суде и собирать доказательства для предварительного расследования.
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