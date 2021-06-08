В России планируют ввести еще одно ограничение для пьяных людей

Людям в состоянии какого-либо опьянения и детям до 14 лет могут законодательно запретить выгуливать животных. Соответствующий законопроект рассматривает Госдума.
Речь идет о двух поправках в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».«В документе предлагается наделить регионы правом на установление новых требований к содержанию питомцев. В том числе речь идет о запрете на их выгул лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а также детям младше 14 лет», — пишут «Известия».
В законопроекте также предлагается ввести требования к длине поводка, регулировать максимальное количество питомцев в квартире и запретить держать своих животных в подъездах. Представители парламентских фракций уже высказались за ограничения в содержании и выгуле собак бойцовских пород, так как они могут представлять угрозу для прохожих, пишет издание.
Опасность представляют не только домашние питомцы. Так, жители Салехарда жаловались на стаю бродячих псов, обосновавшихся на детской площадке и даже засняли их на видео. А в Казани безнадзорные собаки напали на ребенка, сообщает телеканал 360. Мальчика пришлось госпитализировать с рваными ранами.
Подписывайтесь на URA.RU в