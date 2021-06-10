Депутат Госдумы объяснил, зачем нужно снизить пенсионный возраст

В ближайшем будущем в России может произойти массовая технологическая безработица Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Снижение пенсионного возраста до прежнего уровня 55 — 60 лет (для женщин и мужчин соответственно) может в будущем решить проблему с массовой технологической безработицей, когда специалистов в некоторых отраслях сможет заменить искусственный интеллект. Об этом в беседе с URA.RU сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Когда массовая роботизация произойдет, в мире рассматриваются три основные версии действий. Одна из них — снижение пенсионного возраста. Нами уже направлено заключение в правительство о возвращении пенсионного возраста на уровень 55 — 60 лет», — подчеркнул Смолин. Парламентарий также уточнил, что помимо снижения пенсионного возраста проблему безработицы сможет решить базовый доход — небольшие деньги, которые будут платить всем, независимо от того, кто работает, а кто нет. Третьей мерой может стать увеличение количества работников социальной сферы.

Депутат Госдумы добавил, что в России массовая технологическая безработица наступит еще нескоро, но искусственный интеллект уже начинают внедрять в разные сферы жизни. «Пока России до этого далеко, Южная Корея внедряет ежегодно 710 новых функциональных роботов на 10 000 населения, а мы — три», — отметил Смолин. Однако, по его словам, в ближайшем будущем без работы могут остаться водители, бухгалтера и официанты.

«Всерьез говорят о том, что может исчезнуть значительная часть водителей в связи с внедрением искусственного интеллекта в сферу вождения. Говорят о том, что может исчезнуть значительная часть бухгалтеров, по количеству которых мы, кстати, на душу населения занимаем одно из первых мест в мире, поскольку у нас крайне сложное законодательство в области бухучета. Вероятно, отчасти исчезнет профессия официанта, поскольку должны появиться соответствующие роботы», — подчеркнул он.