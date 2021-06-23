В Госдуме призвали ввести принудительную вакцинацию в Петербурге

В Санкт-Петербурге нужно ввести обязательную вакцинацию, как в Москве. Таким мнением с URA.RU поделился депутат Госдумы (Санкт-Петербург) Михаил Романов.
«У города есть свой план работы с бюджетными учреждениями, но я считаю, что следует поработать и с бизнесом. Вполне возможно, что Роспотребнадзору Санкт-Петербурга стоит принять нормативный акт, аналог московского, в части обязательной вакцинации определенных сфер бизнеса — это торговля, туризм, оказание услуг, такси и другие сферы, которые постоянно находятся в контакте с гражданами», — сказал парламентарий. По его мнению, данная мера помогла бы выйти заболеваемости на плато. Романов отметил, что сейчас ограничительные меры вводятся постепенно.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга. На момент публикации новости ответ не поступил.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Санкт-Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 1 092 новых случая заражения. Днем ранее их было 1 065.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила регионам брать пример с Москвы и вводить аналогичные карантинные меры. Речь идет об о ограничении и массовых мероприятий, обеспечении достаточного уровня тестирования, вакцинации и ревакцинации. В части обязательной вакцинации более 10 регионов уже приняли похожие меры.
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