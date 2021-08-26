26 августа 2021

В Совфеде рассказали о вмешательстве НАТО в российские выборы

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, флаг сша, трамп дональд, флаг нато, столтенберг йенс
В Совфеде считают,что страны НАТО пытаются вмешиваться в российские выборы Фото:

Страны Североатлантического Альянса (НАТО) начали вмешиваться в выборы депутатов Госдумы, которые пройдут в России 19 сентября. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Общественная палата прогнозирует попытки дискредитации онлайн-голосования при помощи фейковых новостей.

«Польша, Нидерланды. Как ни странно, Швеция — глава шведского МИДа уже заявила, что российские выборы пройдут нечестно. Ну и, конечно, Украина, которая будет „верещать“ об этом», — приводит слова Владимира Джабарова «Известия».

О вмешательстве США в российские выборы высказался также председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов. «Они [американцы] предпринимают попытку перехватить повестку, чтобы что-то сделать внутри нашей страны. Они будут делать вид, что наши выборы нелегитимны и незаконны. Они это не скрывают, уже практически подготовлены тексты об итогах наших выборов», — сказал он.

Глава рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич предсказывает дискредитацию электронного голосования и отмечает, что «создание и распространение фейков о том, как всё плохо организовано» будет основным видом вмешательства. «Любая проблемная точка максимально накачивается с помощью СМИ-иноагентов», — уточнил Малькевич.

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© Служба новостей «URA.RU»
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