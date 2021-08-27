На центральной набережной Сочи загорелось кафе. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«На Приморском набережной Сочи произошло возгорание кафе. На место оперативно выехали спасатели 10-го пожарного отряда. В тушении участвуют 16 человек и четыре единицы спецтехники. Место огорожено, ситуация находится под контролем», — приводит слова пресс-службы администрации Сочи «Кубань 24».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что площадь возгорания в кафе на Приморской набережной в городе Сочи составляет 400 квадратных метров, уточняют ТАСС. «По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание кафе на площади 400 кв.м», — говорится в сообщении.
Ранее в центре Екатеринбурга загорелся пятиэтажный дом. Площадь пожара составила 780 квадратных метров, обрушилась кровля. По итогам работы спасателей выяснилось, что в огне погибла супружеская пара, с квартиры которой началось возгорание.
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