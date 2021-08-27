27 августа 2021

На центральной набережной Сочи загорелось кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, огонь, огнеборец
Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров Фото:

На центральной набережной Сочи загорелось кафе. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«На Приморском набережной Сочи произошло возгорание кафе. На место оперативно выехали спасатели 10-го пожарного отряда. В тушении участвуют 16 человек и четыре единицы спецтехники. Место огорожено, ситуация находится под контролем», — приводит слова пресс-службы администрации Сочи «Кубань 24».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что площадь возгорания в кафе на Приморской набережной в городе Сочи составляет 400 квадратных метров, уточняют ТАСС. «По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание кафе на площади 400 кв.м», — говорится в сообщении.

Ранее в центре Екатеринбурга загорелся пятиэтажный дом. Площадь пожара составила 780 квадратных метров, обрушилась кровля. По итогам работы спасателей выяснилось, что в огне погибла супружеская пара, с квартиры которой началось возгорание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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