29 августа 2021

Брат рассказал о состоянии основателя «Смысловых галлюцинаций»

© Служба новостей «URA.RU»
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У Владимира Бурдина сильное повреждение легких Фото:
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Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин сейчас находится в больнице на интенсивной терапии. У него серьезное поражение легких, сообщил брат музыканта Тимофей Бурдин.

«Мама звонила в реанимацию. Сказали, очень сильное поражение легких. Он на очень интенсивной терапии. Никаких прогнозов в такой ситуации дать не могут. Ни отрицательной, ни положительной динамики нет», — сообщил Бурдин в официальной группе музыканта во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Владимир Бурдин впал в кому с 80-процентным поражением легких (но диагноз «коронавирус» пока не подтвержден). По словам брата, у музыканта также сильно поврежден мозг. Сейчас он находится в больнице №14 в Екатеринбурге.

Владимиру Бурдину 48 лет. Группу «Смысловые галлюцинации» он основал в 1989 году — вместе со своим товарищем Сергеем Бобунцом. С 1990-х Бурдин выступал сольно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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