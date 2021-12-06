Челябинскому олигарху разрешили стройку под Екатеринбургом

06 декабря 2021 в 18:01 Размер текста - 17 +

Уральский теннисный центр — один из объектов Универсиады-2023 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге Государственная историко-культурная экспертиза разрешила строительство Уральского теннисного центра под Сысертью. Соответствующий документ расположен на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. «В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемого участка объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют», — сообщается в акте историко-культурной экспертизы. Согласно сервису СБИС, возможным бенефициаром ООО «Уральский теннисный центр» является Андрей Комаров, бывший владелец Челябинского трубопрокатного завода. Уральский теннисный центр — один из девяти объектов Универсиады-2023, которые будут построены специально к играм. Соревнования пройдут на 18 спортивных сооружениях. Пять из них будут построены за четыре года: Ледовая арена УГМК, Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, теннисный центр и Дворец водных видов спорта. На территории теннисного центра должны появиться 20 теннисных кортов с разными типами покрытия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Государственная историко-культурная экспертиза разрешила строительство Уральского теннисного центра под Сысертью. Соответствующий документ расположен на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. «В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемого участка объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют», — сообщается в акте историко-культурной экспертизы. Согласно сервису СБИС, возможным бенефициаром ООО «Уральский теннисный центр» является Андрей Комаров, бывший владелец Челябинского трубопрокатного завода. Уральский теннисный центр — один из девяти объектов Универсиады-2023, которые будут построены специально к играм. Соревнования пройдут на 18 спортивных сооружениях. Пять из них будут построены за четыре года: Ледовая арена УГМК, Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, теннисный центр и Дворец водных видов спорта. На территории теннисного центра должны появиться 20 теннисных кортов с разными типами покрытия.