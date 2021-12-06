Челябинскому олигарху разрешили стройку под Екатеринбургом

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Pine Creek Golf Club. Верхняя Сысерть, гольф, pine creek golf club, спорт
Уральский теннисный центр — один из объектов Универсиады-2023 Фото:
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Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Государственная историко-культурная экспертиза разрешила строительство Уральского теннисного центра под Сысертью. Соответствующий документ расположен на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

«В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемого участка объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют», — сообщается в акте историко-культурной экспертизы. Согласно сервису СБИС, возможным бенефициаром ООО «Уральский теннисный центр» является Андрей Комаров, бывший владелец Челябинского трубопрокатного завода.

Уральский теннисный центр — один из девяти объектов Универсиады-2023, которые будут построены специально к играм. Соревнования пройдут на 18 спортивных сооружениях. Пять из них будут построены за четыре года: Ледовая арена УГМК, Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, теннисный центр и Дворец водных видов спорта. На территории теннисного центра должны появиться 20 теннисных кортов с разными типами покрытия.

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Государственная историко-культурная экспертиза разрешила строительство Уральского теннисного центра под Сысертью. Соответствующий документ расположен на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. «В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемого участка объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют», — сообщается в акте историко-культурной экспертизы. Согласно сервису СБИС, возможным бенефициаром ООО «Уральский теннисный центр» является Андрей Комаров, бывший владелец Челябинского трубопрокатного завода. Уральский теннисный центр — один из девяти объектов Универсиады-2023, которые будут построены специально к играм. Соревнования пройдут на 18 спортивных сооружениях. Пять из них будут построены за четыре года: Ледовая арена УГМК, Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, теннисный центр и Дворец водных видов спорта. На территории теннисного центра должны появиться 20 теннисных кортов с разными типами покрытия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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