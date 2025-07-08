Участок рядом с замком Пугачевой в Подмосковье готовят к продаже

До конца июля 2025 года на аукцион будет выставлен участок прибрежной территории возле резиденции Аллы Пугачевой в Солнечногорском районе Подмосковья. На участок уже претендуют несколько потенциальных покупателей.
Как пишет издание Mash, территория примыкает к знаменитому особняку певицы, однако по закону вода и прибрежная зона Сенежского озера не могут находиться в частной собственности. Среди потенциальных покупателей — саратовский бизнесмен Глеб Рыськов, который подготовил и сдал необходимый пакет документов в Московско-Окский бассейновый водный управленческий орган. Рыськов планирует оформить участок акватории для размещения плавательных средств и построить яхт-клуб с баней на понтоне прямо напротив дома Примадонны.
Аукцион будет проходить в открытом формате. Принять участие в торгах смогут все желающие, за исключением несовершеннолетних. Начальная цена лота составляет 100 тысяч рублей. Победитель получит договор водопользования сроком на 20 лет, что позволит легально использовать участок для размещения плавсредств или организации водного досуга.
Ранее Алла Пугачева пыталась продать свое поместье в Солнечногорске за 225 миллионов рублей. Даже после значительного снижения цены покупателей не устроил «бабкин ремонт», и певица решила отказаться от продажи. Теперь особняк сдается в аренду за 700 тысяч рублей в месяц.
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