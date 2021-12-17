Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста

Марию Алехину задержали за публикацию в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участница Pussy Riot Мария Алехина приговором Тверского суда Москвы получила 15 суток административного ареста. Поводом для наказания послужило публичное демонстрирование Алехиной нацистской символики.

«Суд назначил Алехиной 15 суток ареста по статье 20.3 КоАП. Это максимальное наказание по данной статье», — приводит РИА «Новости» слова адвоката Алехиной Даниила Бермана.

Поводом для судебного разбирательства послужила публикация в соцсетях, сделанная Алехиной в 2015 году. По словам адвоката, девушка разместила на своей странице свастику.