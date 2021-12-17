Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одиночные пикеты в поддержку пострадавших на журналистов и правозащитников. Москва, алехина мария
Марию Алехину задержали за публикацию в соцсетях Фото:

Участница Pussy Riot Мария Алехина приговором Тверского суда Москвы получила 15 суток административного ареста. Поводом для наказания послужило публичное демонстрирование Алехиной нацистской символики.

«Суд назначил Алехиной 15 суток ареста по статье 20.3 КоАП. Это максимальное наказание по данной статье», — приводит РИА «Новости» слова адвоката Алехиной Даниила Бермана.

Поводом для судебного разбирательства послужила публикация в соцсетях, сделанная Алехиной в 2015 году. По словам адвоката, девушка разместила на своей странице свастику.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Участница Pussy Riot Мария Алехина приговором Тверского суда Москвы получила 15 суток административного ареста. Поводом для наказания послужило публичное демонстрирование Алехиной нацистской символики. «Суд назначил Алехиной 15 суток ареста по статье 20.3 КоАП. Это максимальное наказание по данной статье», — приводит РИА «Новости» слова адвоката Алехиной Даниила Бермана. Поводом для судебного разбирательства послужила публикация в соцсетях, сделанная Алехиной в 2015 году. По словам адвоката, девушка разместила на своей странице свастику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...