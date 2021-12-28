СМИ: Терешкову и Чилингарова признали главным прогульщиками ГД. Они пропустили половину заседаний

29 декабря 2021 в 02:16 Размер текста - 17 +

Терешкова не пришла на 15 заседаний Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты Госдумы от «Единой России» (ЕР) Валентина Терешкова, Артур Чилингаров, Виктор Заварзин пропустили больше половины пленарных заседаний в ходе завершившейся первой сессии восьмого созыва. Депутат-одномандатник из Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов вообще не был ни на одном заседании. Как сообщает «Коммерсант» , всем возрастным депутатам было рекомендовано минимизировать посещение зала заседаний из-за коронавируса, и это в первую очередь касается Терешковой, которая не присутствовала на 15 из 23 заседаний, и Артура Чилингарова, не пришедшего на 16 заседаний. Виктор Заварзин не был 19, так как находится в госпитале. По словам руководителя внутрифракционной группы ЕР Виктора Селиверстова, входящий в нее Джашарбек Узденов тоже отсутствует по причине болезни. Также, по данным издания, всего 13 из 23 заседаний посетили еще два депутата «Единой России»: вице-спикер Ирина Яровая и Виталий Милонов. Яровая, как утверждают источники в ее окружении, находилась в официальном отпуске, а Милонов не появлялся из-за симптомов коронавируса. Согласно регламенту Госдумы, если депутат отсутствует на заседании без уважительной причины, он должен заплатить штраф в сумме одной девятой от ежемесячного денежного содержания. К числу уважительных причин относятся временная нетрудоспособность, командировка или исполнение полномочий членов совета Госдумы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты Госдумы от «Единой России» (ЕР) Валентина Терешкова, Артур Чилингаров, Виктор Заварзин пропустили больше половины пленарных заседаний в ходе завершившейся первой сессии восьмого созыва. Депутат-одномандатник из Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов вообще не был ни на одном заседании. Как сообщает «Коммерсант», всем возрастным депутатам было рекомендовано минимизировать посещение зала заседаний из-за коронавируса, и это в первую очередь касается Терешковой, которая не присутствовала на 15 из 23 заседаний, и Артура Чилингарова, не пришедшего на 16 заседаний. Виктор Заварзин не был 19, так как находится в госпитале. По словам руководителя внутрифракционной группы ЕР Виктора Селиверстова, входящий в нее Джашарбек Узденов тоже отсутствует по причине болезни. Также, по данным издания, всего 13 из 23 заседаний посетили еще два депутата «Единой России»: вице-спикер Ирина Яровая и Виталий Милонов. Яровая, как утверждают источники в ее окружении, находилась в официальном отпуске, а Милонов не появлялся из-за симптомов коронавируса. Согласно регламенту Госдумы, если депутат отсутствует на заседании без уважительной причины, он должен заплатить штраф в сумме одной девятой от ежемесячного денежного содержания. К числу уважительных причин относятся временная нетрудоспособность, командировка или исполнение полномочий членов совета Госдумы.