Депутат Миронов придумал план борьбы с ростом цен в России

03 января 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

В РФ расширили список товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России В России нужна объективная статистика для борьбы с ростом цен, а для этого требуется вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщили URA.RU в пресс-службе фракции. «Сейчас Росстат, по сути, отчитывается, насколько вышестоящее руководство справляется со своими задачами. Понятно, что не справляться оно не может. Вот и получаем вместо объективной статистики „чего изволите?“ Нужно повысить доходы граждан — не вопрос, хотите обуздать инфляцию — пожалуйста! Давно назрела необходимость изменить статус Росстата, повысить его независимость, переведя в подчинение президента РФ или Госдумы», — считает Сергей Миронов. По его словам, Росстат снижает уровень бедности с помощью изменения методов расчета. Этот же способ применяют для «борьбы» с инфляцией, сказал Миронов. Росстат изменил список товаров и услуг, которые оценивают при расчете инфляции и немного расширил его. Число оцениваемых позиций увеличилось с 556 до 558. «Список расширился за счет лекарств, прежде всего из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов. Некоторые позиции объединили: например, жирный и нежирный творог стал просто творогом. Но стоимость медикаментов из списка ЖНВЛП жестко регулируется государством. В отличие от цен на молочку, которые в будущем году заметно вырастут, с чем согласны даже в Минсельхозе», — высказался депутат Госдумы. По его словам, в расчете инфляции добавили позиции с нулевой динамикой, и убрали «неудобные» товары, которые подорожают и «испортят картину». Ранее глава Центробанка РФ заявила, что инфляция по итогам 2021 года будет более 8%, передает «Национальная служба новостей». Ожидалось, что показатель будет на уровне 4%. Потребительские цены в России поднялись на 8,39%, сообщили в Росстате. Это стало максимумом с 2015 года, когда уровень был 12,91%. По данным за 2021 год, продовольственная инфляция превысила 10-10,9%, сказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России нужна объективная статистика для борьбы с ростом цен, а для этого требуется вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщили URA.RU в пресс-службе фракции. «Сейчас Росстат, по сути, отчитывается, насколько вышестоящее руководство справляется со своими задачами. Понятно, что не справляться оно не может. Вот и получаем вместо объективной статистики „чего изволите?“ Нужно повысить доходы граждан — не вопрос, хотите обуздать инфляцию — пожалуйста! Давно назрела необходимость изменить статус Росстата, повысить его независимость, переведя в подчинение президента РФ или Госдумы», — считает Сергей Миронов. По его словам, Росстат снижает уровень бедности с помощью изменения методов расчета. Этот же способ применяют для «борьбы» с инфляцией, сказал Миронов. Росстат изменил список товаров и услуг, которые оценивают при расчете инфляции и немного расширил его. Число оцениваемых позиций увеличилось с 556 до 558. «Список расширился за счет лекарств, прежде всего из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов. Некоторые позиции объединили: например, жирный и нежирный творог стал просто творогом. Но стоимость медикаментов из списка ЖНВЛП жестко регулируется государством. В отличие от цен на молочку, которые в будущем году заметно вырастут, с чем согласны даже в Минсельхозе», — высказался депутат Госдумы. По его словам, в расчете инфляции добавили позиции с нулевой динамикой, и убрали «неудобные» товары, которые подорожают и «испортят картину». Ранее глава Центробанка РФ заявила, что инфляция по итогам 2021 года будет более 8%, передает «Национальная служба новостей». Ожидалось, что показатель будет на уровне 4%. Потребительские цены в России поднялись на 8,39%, сообщили в Росстате. Это стало максимумом с 2015 года, когда уровень был 12,91%. По данным за 2021 год, продовольственная инфляция превысила 10-10,9%, сказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.