Педиатр назвала опасные последствия отказа от детских прививок

14 января 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Некоторые инфекции, от которых есть прививки, вызывают быструю смерть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отказ от прививок может обернуться в будущем для ребенка раком, бесплодием, другими опасными заболеваниями и смертью. Об этом URA.RU сообщила кандидат медицинских наук, педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова. «От менингококковой инфекции можно вакцинироваться. Если прививки нет, инфекция начинает проявляться с высокой температуры, а когда появляется сыпь, ребенка даже не успевают довести в стационар — он умирает. Или возьмем ветрянку. У нас модно ветряночные вечеринки устраивать. Потом, через 9-10 лет у ребенка начинаются проблемы. Он плохо запоминает, ногу подкашивает, в конечном итоге, поражаются оболочки мозга. Вакцина, которая сейчас не входит в календарь прививок — вирус папилломы человека, вызывает рак шейки матки, и уносит множество жизней. Когда начинают лечить, женщина полностью лишается всех детородных органов», — рассказала Ирина Добрецова. По словам педиатра, перенесенные инфекции в детстве могут привести к бесплодию и нарушению когнитивных функций. «Мама, например, не привилась от краснухи, вдруг переболела, и теперь ребенок с врожденными уродствами. Вообще придется прервать беременность. Туберкулез никуда не ушел. Он может поражать легкие, почки. В какой-то момент ты становишься инвалидом», — отметила врач. «Это просто преступление — не защитить своего ребенка, когда он еще этого не понимает», — заявила Добрецова. Руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина поддержала вакцинацию в детском возрасте. «Мы очень приветствуем максимальный охват прививками всех детей. Это крайне важно. Это не только индивидуальная защита, но и [защита] всего общества. Чем больше привитых, тем меньше циркулирует инфекция», — подчеркнула эксперт. Вакцины против вируса папилломы человека, ветряной оспы, коклюша, менингококковой инфекции, ротавируса не включены в плановый календарь прививок, объяснила Мескина.«Их ставят только в случае неблагоприятной обстановки и группам риска тяжелого течения. Расширение национального календаря прививок подразумевает включение их в плановый», — подытожила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отказ от прививок может обернуться в будущем для ребенка раком, бесплодием, другими опасными заболеваниями и смертью. Об этом URA.RU сообщила кандидат медицинских наук, педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова. «От менингококковой инфекции можно вакцинироваться. Если прививки нет, инфекция начинает проявляться с высокой температуры, а когда появляется сыпь, ребенка даже не успевают довести в стационар — он умирает. Или возьмем ветрянку. У нас модно ветряночные вечеринки устраивать. Потом, через 9-10 лет у ребенка начинаются проблемы. Он плохо запоминает, ногу подкашивает, в конечном итоге, поражаются оболочки мозга. Вакцина, которая сейчас не входит в календарь прививок — вирус папилломы человека, вызывает рак шейки матки, и уносит множество жизней. Когда начинают лечить, женщина полностью лишается всех детородных органов», — рассказала Ирина Добрецова. По словам педиатра, перенесенные инфекции в детстве могут привести к бесплодию и нарушению когнитивных функций. «Мама, например, не привилась от краснухи, вдруг переболела, и теперь ребенок с врожденными уродствами. Вообще придется прервать беременность. Туберкулез никуда не ушел. Он может поражать легкие, почки. В какой-то момент ты становишься инвалидом», — отметила врач. «Это просто преступление — не защитить своего ребенка, когда он еще этого не понимает», — заявила Добрецова. Руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина поддержала вакцинацию в детском возрасте. «Мы очень приветствуем максимальный охват прививками всех детей. Это крайне важно. Это не только индивидуальная защита, но и [защита] всего общества. Чем больше привитых, тем меньше циркулирует инфекция», — подчеркнула эксперт. Вакцины против вируса папилломы человека, ветряной оспы, коклюша, менингококковой инфекции, ротавируса не включены в плановый календарь прививок, объяснила Мескина.«Их ставят только в случае неблагоприятной обстановки и группам риска тяжелого течения. Расширение национального календаря прививок подразумевает включение их в плановый», — подытожила она.