Песков опроверг присутствие российских военных в Донбассе

Россия никому не угрожает военными действиями, подчеркнул Песков Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В Донбассе, как и на территории всей Украины, нет российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российских военных в Донбассе, на Украине нет. Они есть только на российской территории», — заявил Песков в интервью американскому телеканалу CNN. Трансляция велась в twitter-аккаунте телеканала.

В том же интервью он заявил, что Россия никому не угрожает военными действиями, но готова ответить на агрессию со стороны других государств. Поэтому она считает нужным держать войска на границе с Украиной.

Ранее посольство РФ в США, отвечая на обвинения стран Запада и США в намерении «вторгнуться» на Украину, заявило, что такими высказываниями оказывается давление на Россию. «Не умолкающие в США обвинения в наш адрес голословны и не могут иметь никаких подтверждений», — заявили в дипмиссии.

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