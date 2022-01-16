Песков опроверг присутствие российских военных в Донбассе

В Донбассе, как и на территории всей Украины, нет российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российских военных в Донбассе, на Украине нет. Они есть только на российской территории», — заявил Песков в интервью американскому телеканалу CNN. Трансляция велась в twitter-аккаунте телеканала.
В том же интервью он заявил, что Россия никому не угрожает военными действиями, но готова ответить на агрессию со стороны других государств. Поэтому она считает нужным держать войска на границе с Украиной.
Ранее посольство РФ в США, отвечая на обвинения стран Запада и США в намерении «вторгнуться» на Украину, заявило, что такими высказываниями оказывается давление на Россию. «Не умолкающие в США обвинения в наш адрес голословны и не могут иметь никаких подтверждений», — заявили в дипмиссии.
В Донбассе, как и на территории всей Украины, нет российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российских военных в Донбассе, на Украине нет. Они есть только на российской территории», — заявил Песков в интервью американскому телеканалу CNN. Трансляция велась в twitter-аккаунте телеканала. В том же интервью он заявил, что Россия никому не угрожает военными действиями, но готова ответить на агрессию со стороны других государств. Поэтому она считает нужным держать войска на границе с Украиной. Ранее посольство РФ в США, отвечая на обвинения стран Запада и США в намерении «вторгнуться» на Украину, заявило, что такими высказываниями оказывается давление на Россию. «Не умолкающие в США обвинения в наш адрес голословны и не могут иметь никаких подтверждений», — заявили в дипмиссии.