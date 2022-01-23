Захарова: страны Запада отыгрываются на РФ из-за своих проблем

Мария Захарова заявила, что в западных странах возник кризис доверия к институтам власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

США, Великобритания и Украина столкнулись с внутренними проблемами, поэтому заявляют об агрессии России в отношении Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Вот вам еще один ответ на вопрос, что же они сейчас все так занялись придуманной, мифологизированной возможностью агрессии России в отношении Украины? Просто у себя дома ситуация критическая», — сказала Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Три страны объединяет внутриполитический кризис доверия к власти, считает Захарова. По ее словам, в Великобритании каждый день обсуждают возможную отставку премьер-министра Бориса Джонсона. А после пресс-конференции президента США Джо Байдена сдались самые преданные поклонники демократов. «А теперь Украина: это просто дисфункция всех органов государственной власти», — высказалась Захарова.

В Евросоюзе готовят санкции в случае вторжения России на Украину. В Великобритании также могут прибегнуть к экономическим санкциям в отношении Москвы, даже без войны России и Киева. Это могут сделать, если Россия попытается привести своих политиков к власти на Украине. Кремль ранее неоднократно заявлял, что РФ не собирается вторгаться на Украину.

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