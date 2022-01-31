МИД Британии пригрозило заморозить активы российских компаний

31 января 2022 в 23:22 Размер текста - 17 +

Власти Великобритании хотят заморозить активы российских компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU Великобритания пригрозила заморозить активы российских компаний. Об этом заявила глава МИД Великобритании Королевства Лиз Трасс. «Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатили большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано», — заявила она со ссылкой на документ, который она представляла в парламенте пишет РИА «Новости». Политик предупредила о том, что законопроект о санкциях против России должен быть принят к 10 февраля. Ранее Лиз Трасс уже говорила, что Лондон собирается расширить санкции против России в ближайшем будущем. Так, например, санкции могут коснуться российских олигархов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это неприкрытой атакой на бизнес, так как у российских компаний в качестве акционеров и соинвесторов есть компании Британии. Он считает, что тем самым власти Британии угрожают и своему бизнесу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания пригрозила заморозить активы российских компаний. Об этом заявила глава МИД Великобритании Королевства Лиз Трасс. «Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатили большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано», — заявила она со ссылкой на документ, который она представляла в парламенте пишет РИА «Новости». Политик предупредила о том, что законопроект о санкциях против России должен быть принят к 10 февраля. Ранее Лиз Трасс уже говорила, что Лондон собирается расширить санкции против России в ближайшем будущем. Так, например, санкции могут коснуться российских олигархов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это неприкрытой атакой на бизнес, так как у российских компаний в качестве акционеров и соинвесторов есть компании Британии. Он считает, что тем самым власти Британии угрожают и своему бизнесу.