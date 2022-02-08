Глава ФСБ: директора школ должны быть ответственны за теракты

08 февраля 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

В школах стоит уделять повышенное внимание готовности персонала к угрозам терактов, считает Александр Бортников Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников предложил усилить ответственной руководителей школ за действия при угрозе теракта. По его мнению, в образовательных учреждениях нужно готовить персонал и охрану к практическим действиям при возможном нападении. «Повышенное внимание следует уделять вопросам готовности персонала и охраны [образовательных учреждений] к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различной форме. Должна быть повышена персональная ответственность всех руководителей учебных заведений за организацию этой работы», — заявил Александр Бортников в ходе выступления, запись которого опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» НАК. Ранее Верховный суд РФ признал «Колумбайн» (признана террористической организацией и запрещена в России) террористической организацией. С таким требованием выступила Генпрокуратура РФ. До этого секретарь Совбеза РФ и экс-директор ФСБ Николай Патрушев сообщил, что в социальных сетях около 70 тысяч детей состоят в сообществах, посвященных школьному террору. Это движение получило название в честь американской школы «Колумбайн», на которую двое подростков напали в апреле 1999 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников предложил усилить ответственной руководителей школ за действия при угрозе теракта. По его мнению, в образовательных учреждениях нужно готовить персонал и охрану к практическим действиям при возможном нападении. «Повышенное внимание следует уделять вопросам готовности персонала и охраны [образовательных учреждений] к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различной форме. Должна быть повышена персональная ответственность всех руководителей учебных заведений за организацию этой работы», — заявил Александр Бортников в ходе выступления, запись которого опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» НАК. Ранее Верховный суд РФ признал «Колумбайн» (признана террористической организацией и запрещена в России) террористической организацией. С таким требованием выступила Генпрокуратура РФ. До этого секретарь Совбеза РФ и экс-директор ФСБ Николай Патрушев сообщил, что в социальных сетях около 70 тысяч детей состоят в сообществах, посвященных школьному террору. Это движение получило название в честь американской школы «Колумбайн», на которую двое подростков напали в апреле 1999 года.