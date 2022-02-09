В Госдуме хотят обязать органы власти вести аккаунты в соцсетях

Список соцсетей в законопроекте не уточняется Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым органы власти РФ должны вести аккаунты в социальных сетях. С данной инициативой выступил депутат от «Единой России» Александр Хинштейн.

«В законодательстве может появиться норма, обязывающая органы власти создавать официальные паблики в соцсетях. Это делается для того, чтобы людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с государством на всех уровнях — от федерального до муниципального», — передает заявление Хинштейна ИА REGNUM.

По словам депутата, нововведение поможет эффективнее осуществлять поиск информации, которую распространяют органы власти, а также легче воспринимать ее, т. к. пользователь хорошо знаком с интерфейсом соцсетей. На данный момент органы федеральной, региональной и муниципальной власти должны иметь в интернете сайты с определенным набором данных, перечень рекомендуемых соцсетей в законопроекте не уточняется.