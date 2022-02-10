Депутат Госдумы объяснила новые правила работы ПФР

10 февраля 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

ПФР будет предлагать россиянам наиболее выгодные варианты пенсий Фото: Анна Майорова © URA.RU Пенсионный фонд России поможет россиянам перейти на самый выгодный для них вид пенсии. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. С 2022 года сотрудники ПФР самостоятельно меняют вид пенсионного обеспечения, если переход с одной пенсии на другую поможет увеличить размер выплат. Теперь россияне могут получать пенсию либо по инвалидности, либо по старости, либо по потере кормильца. «Чтобы пенсионер не потерял выплаты, которые ему полагаются, ПФР будет предлагать наиболее выгодные варианты. Сегодня граждане не очень хорошо разбираются, какой вид пенсии им более выгоден. В этом случае ПФР будет помогать это делать», — пояснила депутат в беседе с агентством Nation News. По словам парламентария, изменения коснутся и пенсий по инвалидности. Теперь они будут назначаться россиянам автоматически. Раньше гражданам необходимо было лично посещать ПФР, чтобы подать заявление. Сейчас множество функций ведомства переходит в цифровой формат. С 7 февраля получать пенсию автоматически начали представители коренных малочисленных народов Севера. Для этой категории россиян выплаты назначаются на основании специального электронного реестра. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пенсионный фонд России поможет россиянам перейти на самый выгодный для них вид пенсии. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. С 2022 года сотрудники ПФР самостоятельно меняют вид пенсионного обеспечения, если переход с одной пенсии на другую поможет увеличить размер выплат. Теперь россияне могут получать пенсию либо по инвалидности, либо по старости, либо по потере кормильца. «Чтобы пенсионер не потерял выплаты, которые ему полагаются, ПФР будет предлагать наиболее выгодные варианты. Сегодня граждане не очень хорошо разбираются, какой вид пенсии им более выгоден. В этом случае ПФР будет помогать это делать», — пояснила депутат в беседе с агентством Nation News. По словам парламентария, изменения коснутся и пенсий по инвалидности. Теперь они будут назначаться россиянам автоматически. Раньше гражданам необходимо было лично посещать ПФР, чтобы подать заявление. Сейчас множество функций ведомства переходит в цифровой формат. С 7 февраля получать пенсию автоматически начали представители коренных малочисленных народов Севера. Для этой категории россиян выплаты назначаются на основании специального электронного реестра.