Депутат Госдумы объяснила новые правила работы ПФР

Пенсионный фонд России поможет россиянам перейти на самый выгодный для них вид пенсии. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. С 2022 года сотрудники ПФР самостоятельно меняют вид пенсионного обеспечения, если переход с одной пенсии на другую поможет увеличить размер выплат. Теперь россияне могут получать пенсию либо по инвалидности, либо по старости, либо по потере кормильца.
«Чтобы пенсионер не потерял выплаты, которые ему полагаются, ПФР будет предлагать наиболее выгодные варианты. Сегодня граждане не очень хорошо разбираются, какой вид пенсии им более выгоден. В этом случае ПФР будет помогать это делать», — пояснила депутат в беседе с агентством Nation News.
По словам парламентария, изменения коснутся и пенсий по инвалидности. Теперь они будут назначаться россиянам автоматически. Раньше гражданам необходимо было лично посещать ПФР, чтобы подать заявление. Сейчас множество функций ведомства переходит в цифровой формат.
Пенсионный фонд России поможет россиянам перейти на самый выгодный для них вид пенсии. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. С 2022 года сотрудники ПФР самостоятельно меняют вид пенсионного обеспечения, если переход с одной пенсии на другую поможет увеличить размер выплат. Теперь россияне могут получать пенсию либо по инвалидности, либо по старости, либо по потере кормильца. «Чтобы пенсионер не потерял выплаты, которые ему полагаются, ПФР будет предлагать наиболее выгодные варианты. Сегодня граждане не очень хорошо разбираются, какой вид пенсии им более выгоден. В этом случае ПФР будет помогать это делать», — пояснила депутат в беседе с агентством Nation News. По словам парламентария, изменения коснутся и пенсий по инвалидности. Теперь они будут назначаться россиянам автоматически. Раньше гражданам необходимо было лично посещать ПФР, чтобы подать заявление. Сейчас множество функций ведомства переходит в цифровой формат. С 7 февраля получать пенсию автоматически начали представители коренных малочисленных народов Севера. Для этой категории россиян выплаты назначаются на основании специального электронного реестра.