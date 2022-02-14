Песков: слова посла Украины по НАТО не меняют мировоззрения Киева

14 февраля 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко по поводу условия невступления Украины в НАТО не меняет мировоззрения Киева, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это позволит предотвратить войну с Россией, не являются «свершившимся фактом». В украинской Конституции обозначены иные цели, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Киев также попросил посла разъяснить его мнение. Вряд ли это можно воспринимать как некий свершившийся факт с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения украинских властей. В Конституции Украины, как мы знаем, обозначены совсем другие цели», — заявил Дмитрий Песков. Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией, заявил ранее Пристайко ВВС. По его словам, Киев пытается найти «лучший выход». В НАТО ранее заявляли, что членство Украины в альянсе пока не рассматривается. Между тем президент РФ Владимир Путин предупредил Запад об угрозе войны России и НАТО в случае вступления Украины в военный союз. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это позволит предотвратить войну с Россией, не являются «свершившимся фактом». В украинской Конституции обозначены иные цели, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Киев также попросил посла разъяснить его мнение. Вряд ли это можно воспринимать как некий свершившийся факт с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения украинских властей. В Конституции Украины, как мы знаем, обозначены совсем другие цели», — заявил Дмитрий Песков. Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией, заявил ранее Пристайко ВВС. По его словам, Киев пытается найти «лучший выход». В НАТО ранее заявляли, что членство Украины в альянсе пока не рассматривается. Между тем президент РФ Владимир Путин предупредил Запад об угрозе войны России и НАТО в случае вступления Украины в военный союз.