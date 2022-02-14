Песков: слова посла Украины по НАТО не меняют мировоззрения Киева

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко по поводу условия невступления Украины в НАТО не меняет мировоззрения Киева, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это позволит предотвратить войну с Россией, не являются «свершившимся фактом». В украинской Конституции обозначены иные цели, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Киев также попросил посла разъяснить его мнение. Вряд ли это можно воспринимать как некий свершившийся факт с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения украинских властей. В Конституции Украины, как мы знаем, обозначены совсем другие цели», — заявил Дмитрий Песков.

Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией, заявил ранее Пристайко ВВС. По его словам, Киев пытается найти «лучший выход». В НАТО ранее заявляли, что членство Украины в альянсе пока не рассматривается. Между тем президент РФ Владимир Путин предупредил Запад об угрозе войны России и НАТО в случае вступления Украины в военный союз.

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Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это позволит предотвратить войну с Россией, не являются «свершившимся фактом». В украинской Конституции обозначены иные цели, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Киев также попросил посла разъяснить его мнение. Вряд ли это можно воспринимать как некий свершившийся факт с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения украинских властей. В Конституции Украины, как мы знаем, обозначены совсем другие цели», — заявил Дмитрий Песков. Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией, заявил ранее Пристайко ВВС. По его словам, Киев пытается найти «лучший выход». В НАТО ранее заявляли, что членство Украины в альянсе пока не рассматривается. Между тем президент РФ Владимир Путин предупредил Запад об угрозе войны России и НАТО в случае вступления Украины в военный союз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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