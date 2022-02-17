У российского МИДа обрушился сайт после публикации письма к США

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, выступление, пресс-подход, флаг россии, брифинг
Зайти на официальный сайт МИД РФ невозможно Фото:

Официальный сайт Министерства иностранных дел России mid.ru обрушился. Он не работает уже почти час. При попытке захода сайт выдает ошибку.

«Сайт не функционирует уже час из-за неудовлетворительной работы технических служб», — сообщили ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве. По информации агентства, в последнее время перебои в работе сайта МИД РФ случаются регулярно.

Сегодня МИД РФ передал послу США в России Джону Салливану 10-страничный ответ по гарантиям безопасности. Его полный текст опубликован здесь. Среди прочего, в МИД заявили, что Россия может отреагировать на бездействие США, в том числе, с помощью мер военно-технического характера.

При попытке зайти на сайт МИД РФ возникает такая надпись

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Официальный сайт Министерства иностранных дел России mid.ru обрушился. Он не работает уже почти час. При попытке захода сайт выдает ошибку. «Сайт не функционирует уже час из-за неудовлетворительной работы технических служб», — сообщили ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве. По информации агентства, в последнее время перебои в работе сайта МИД РФ случаются регулярно. Сегодня МИД РФ передал послу США в России Джону Салливану 10-страничный ответ по гарантиям безопасности. Его полный текст опубликован здесь. Среди прочего, в МИД заявили, что Россия может отреагировать на бездействие США, в том числе, с помощью мер военно-технического характера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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