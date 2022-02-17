У российского МИДа обрушился сайт после публикации письма к США 17 февраля 2022 в 20:24 Размер текста - 17 + Зайти на официальный сайт МИД РФ невозможно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Официальный сайт Министерства иностранных дел России mid.ru обрушился. Он не работает уже почти час. При попытке захода сайт выдает ошибку. «Сайт не функционирует уже час из-за неудовлетворительной работы технических служб», — сообщили ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве. По информации агентства, в последнее время перебои в работе сайта МИД РФ случаются регулярно. Сегодня МИД РФ передал послу США в России Джону Салливану 10-страничный ответ по гарантиям безопасности. Его полный текст опубликован здесь. Среди прочего, в МИД заявили, что Россия может отреагировать на бездействие США, в том числе, с помощью мер военно-технического характера. При попытке зайти на сайт МИД РФ возникает такая надпись Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Официальный сайт Министерства иностранных дел России mid.ru обрушился. Он не работает уже почти час. При попытке захода сайт выдает ошибку. «Сайт не функционирует уже час из-за неудовлетворительной работы технических служб», — сообщили ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве. По информации агентства, в последнее время перебои в работе сайта МИД РФ случаются регулярно. Сегодня МИД РФ передал послу США в России Джону Салливану 10-страничный ответ по гарантиям безопасности. Его полный текст опубликован здесь. Среди прочего, в МИД заявили, что Россия может отреагировать на бездействие США, в том числе, с помощью мер военно-технического характера. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям