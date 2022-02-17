У российского МИДа обрушился сайт после публикации письма к США

Официальный сайт Министерства иностранных дел России mid.ru обрушился. Он не работает уже почти час. При попытке захода сайт выдает ошибку.
«Сайт не функционирует уже час из-за неудовлетворительной работы технических служб», — сообщили ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве. По информации агентства, в последнее время перебои в работе сайта МИД РФ случаются регулярно.
Сегодня МИД РФ передал послу США в России Джону Салливану 10-страничный ответ по гарантиям безопасности. Его полный текст опубликован здесь. Среди прочего, в МИД заявили, что Россия может отреагировать на бездействие США, в том числе, с помощью мер военно-технического характера.
При попытке зайти на сайт МИД РФ возникает такая надпись
Официальный сайт Министерства иностранных дел России mid.ru обрушился. Он не работает уже почти час. При попытке захода сайт выдает ошибку. «Сайт не функционирует уже час из-за неудовлетворительной работы технических служб», — сообщили ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве. По информации агентства, в последнее время перебои в работе сайта МИД РФ случаются регулярно. Сегодня МИД РФ передал послу США в России Джону Салливану 10-страничный ответ по гарантиям безопасности. Его полный текст опубликован здесь. Среди прочего, в МИД заявили, что Россия может отреагировать на бездействие США, в том числе, с помощью мер военно-технического характера.