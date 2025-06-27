Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, сыграет с 86-й ракеткой мира из Египта Маяр Шериф в первом круге Уимблдона. Об этом стало известно после официальной жеребьевки турнира. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
«Мирра Андреева начнет выступление на Уимблдоне матчем против Маяр Шериф, согласно итогам жеребьевки», — говорится в сообщении ATP. Андреева является седьмой ракеткой мира и первой ракеткой России. Ее соперница, 86-я ракетка мира Маяр Шериф из Египта, ранее одержала победу на трех турнирах Женской теннисной ассоциации, включая один титул в одиночном разряде и два — в парном.
В первом раунде турнира сыграют также другие представительницы России. Диана Шнайдер, под двенадцатым номером, встретится с японской теннисисткой Моюкой Утидзимой, занимающей 72-е место в мировом рейтинге. Екатерина Александрова (18-й номер) поборется за выход во второй круг с австралийкой Присциллой Хон (137-я ракетка мира), а Людмила Самсонова (19-й номер) проведет матч против еще одной австралийской спортсменки — Майи Джойнт (51-я ракетка мира).
Полина Кудерметова (63-е место в рейтинге) в первом круге сыграет против одной из фавориток турнира — Иги Швентек из Польши. Та занимает восьмое место в мировом рейтинге.
Турнир Уимблдон пройдет с 30 июня по 13 июля и станет третьим турниром серии Большого шлема в сезоне. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Чехии Барбора Крейчикова.
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