В России появился конкурент YouTube и TikTok. Он уже показал себя в борьбе с хакерами

10 марта 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Рост числа пользователей ЯRUS в феврале 2022 года превысил 2 млн человек Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские IT-специалисты создали приложение ЯRUS, представив его аналогом Facebook, Tik-Tok, Youtube. Как сообщили в пресс-службе компании, новая соцсеть уже выстояла перед попытками блокировки и около 7 тысяч ddos-атак хакеров из США, Европы и Украины, тем самым, доказав свою надежность. А число пользователей ЯRUS превысило два миллиона. «Специалисты IT-сферы из РФ смогли создать аналог таких популярных приложений, как Tik-Tok, Youtube и Facebook на одной платформе. Google Market принял попытку блокировать платформу, но из-за отсутствия объективных причин приложение вернулось. Около 7 тысяч ddos-атак хакеров из Украины, США, Европы и Японии были отражены специалистами», — сообщили в пресс-службе приложения ЯRUS. По данным компании, в феврале 2022 года, когда многие аналогичные западные приложения покинули российский рынок, рост числа пользователей ЯRUS превысил 2 млн человек. В соцсети представлены новости с десятка тысяч источников, открыт доступ к бесплатной музыке. Также можно просматривать видео без рекламы. На ЯRUS обратили внимание российские блогеры, в результате чего приложение попало в топ скачиваний на Play Market и AppStore. Разработчиками соцсети выступили специалисты, которых многократно пытались переманить на работу в другие страны. Ранее ООО «Ритм Медиа», входящее в «Газпром-медиа», зарегистрировало товарный знак Yappy. Приложение позиционируется как социальная сеть для реализации своего творческого потенциала. В СМИ сообщалось, что власти РФ выделят деньги на ролики в TikTok и сериал про киберспорт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские IT-специалисты создали приложение ЯRUS, представив его аналогом Facebook, Tik-Tok, Youtube. Как сообщили в пресс-службе компании, новая соцсеть уже выстояла перед попытками блокировки и около 7 тысяч ddos-атак хакеров из США, Европы и Украины, тем самым, доказав свою надежность. А число пользователей ЯRUS превысило два миллиона. «Специалисты IT-сферы из РФ смогли создать аналог таких популярных приложений, как Tik-Tok, Youtube и Facebook на одной платформе. Google Market принял попытку блокировать платформу, но из-за отсутствия объективных причин приложение вернулось. Около 7 тысяч ddos-атак хакеров из Украины, США, Европы и Японии были отражены специалистами», — сообщили в пресс-службе приложения ЯRUS. По данным компании, в феврале 2022 года, когда многие аналогичные западные приложения покинули российский рынок, рост числа пользователей ЯRUS превысил 2 млн человек. В соцсети представлены новости с десятка тысяч источников, открыт доступ к бесплатной музыке. Также можно просматривать видео без рекламы. На ЯRUS обратили внимание российские блогеры, в результате чего приложение попало в топ скачиваний на Play Market и AppStore. Разработчиками соцсети выступили специалисты, которых многократно пытались переманить на работу в другие страны. Ранее ООО «Ритм Медиа», входящее в «Газпром-медиа», зарегистрировало товарный знак Yappy. Приложение позиционируется как социальная сеть для реализации своего творческого потенциала. В СМИ сообщалось, что власти РФ выделят деньги на ролики в TikTok и сериал про киберспорт.