РИАН: силы ДНР взяли под контроль аэропорт Мариуполя 18 марта 2022 в 17:57 Размер текста - 17 + Мариупольский аэропорт полностью перешел под контроль сил ДНР Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы Донецкой народной Республики (ДНР) установили полный контроль над аэропортом города Мариуполя. Как сообщает РИА «Новости» , до этого в здании аэровокзала располагалась тюрьма и пыточные камеры украинских националистов. «Мариупольский аэропорт, печально известный расположенной в нем тюрьмой, полностью перешел под контроль сил Донецкой народной республики. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк „Азов“ (запрещенная в России организация), против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело», — сообщает РИА «Новости». Спецоперация на Украине, призванная помочь жителям Донбасса, которых на протяжении восьми лет блокировал и обстреливал Киев, началась 24 февраля. С начала действий РФ украинские националисты неоднократно подрывали и обстреливали населенные пункты, подвергая население ДНР и ЛНР смертельной опасности. Так, боевики нацбатальона «Азов» (запрещенная в России организация) подорвали здание театра в Мариуполе, где они же удерживали в заложниках мирное население. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Силы Донецкой народной Республики (ДНР) установили полный контроль над аэропортом города Мариуполя. Как сообщает РИА «Новости», до этого в здании аэровокзала располагалась тюрьма и пыточные камеры украинских националистов. «Мариупольский аэропорт, печально известный расположенной в нем тюрьмой, полностью перешел под контроль сил Донецкой народной республики. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк „Азов“ (запрещенная в России организация), против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело», — сообщает РИА «Новости». Спецоперация на Украине, призванная помочь жителям Донбасса, которых на протяжении восьми лет блокировал и обстреливал Киев, началась 24 февраля. С начала действий РФ украинские националисты неоднократно подрывали и обстреливали населенные пункты, подвергая население ДНР и ЛНР смертельной опасности. Так, боевики нацбатальона «Азов» (запрещенная в России организация) подорвали здание театра в Мариуполе, где они же удерживали в заложниках мирное население. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям