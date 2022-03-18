РИАН: силы ДНР взяли под контроль аэропорт Мариуполя

Силы Донецкой народной Республики (ДНР) установили полный контроль над аэропортом города Мариуполя. Как сообщает РИА «Новости», до этого в здании аэровокзала располагалась тюрьма и пыточные камеры украинских националистов.
«Мариупольский аэропорт, печально известный расположенной в нем тюрьмой, полностью перешел под контроль сил Донецкой народной республики. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк „Азов“ (запрещенная в России организация), против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело», — сообщает РИА «Новости».
Спецоперация на Украине, призванная помочь жителям Донбасса, которых на протяжении восьми лет блокировал и обстреливал Киев, началась 24 февраля. С начала действий РФ украинские националисты неоднократно подрывали и обстреливали населенные пункты, подвергая население ДНР и ЛНР смертельной опасности. Так, боевики нацбатальона «Азов» (запрещенная в России организация) подорвали здание театра в Мариуполе, где они же удерживали в заложниках мирное население.
Силы Донецкой народной Республики (ДНР) установили полный контроль над аэропортом города Мариуполя. Как сообщает РИА «Новости», до этого в здании аэровокзала располагалась тюрьма и пыточные камеры украинских националистов. «Мариупольский аэропорт, печально известный расположенной в нем тюрьмой, полностью перешел под контроль сил Донецкой народной республики. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк „Азов“ (запрещенная в России организация), против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело», — сообщает РИА «Новости». Спецоперация на Украине, призванная помочь жителям Донбасса, которых на протяжении восьми лет блокировал и обстреливал Киев, началась 24 февраля. С начала действий РФ украинские националисты неоднократно подрывали и обстреливали населенные пункты, подвергая население ДНР и ЛНР смертельной опасности. Так, боевики нацбатальона «Азов» (запрещенная в России организация) подорвали здание театра в Мариуполе, где они же удерживали в заложниках мирное население.