Bloomberg: санкции осложнили продажу нефти и газа из РФ в Китай

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Покупатели начали избегать поставок нефти из России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Спецоперация России на Украине и санкции против РФ осложнили поставки нефти и газа в Китай. Об этом сообщило американское издание Bloomberg.

«Китайские покупатели и кредиторы, финансирующие их покупки, в значительной степени избегали российских поставок угля и СПГ, а также сырой нефти. Эта нерешительность может быть временной, учитывая неизвестную конечную цель международных действий против Москвы», — пишет Bloomberg.

Также китайские импортеры угля столкнулись с проблемами с логистикой. Представители Китая и России встречались для обсуждения увеличения объемов. Препятствиями стала возможность использования китайской системы трансграничных платежей на основе юаней, а также проблемы с транспортными мощностями и качеством угля, сообщает издание со ссылкой на ассоциацию по транспортировке и распределению угля.

В исследовании Capital Economics сообщается, что для Китая более значим доступ к финансовой системе США, чем сделки с Россией, хотя некоторые компании могут рискнуть. Bloomberg отмечает, что в феврале Китай одобрил импорт пшеницы из РФ, но с этим также могут возникнуть проблемы. Помимо этого санкции в отношении России могут повлиять на поставки палладия из Москвы в Китай.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России из-за проведения спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят удар мировой экономике и ухудшают жизнь миллионов россиян.

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Спецоперация России на Украине и санкции против РФ осложнили поставки нефти и газа в Китай. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. «Китайские покупатели и кредиторы, финансирующие их покупки, в значительной степени избегали российских поставок угля и СПГ, а также сырой нефти. Эта нерешительность может быть временной, учитывая неизвестную конечную цель международных действий против Москвы», — пишет Bloomberg. Также китайские импортеры угля столкнулись с проблемами с логистикой. Представители Китая и России встречались для обсуждения увеличения объемов. Препятствиями стала возможность использования китайской системы трансграничных платежей на основе юаней, а также проблемы с транспортными мощностями и качеством угля, сообщает издание со ссылкой на ассоциацию по транспортировке и распределению угля. В исследовании Capital Economics сообщается, что для Китая более значим доступ к финансовой системе США, чем сделки с Россией, хотя некоторые компании могут рискнуть. Bloomberg отмечает, что в феврале Китай одобрил импорт пшеницы из РФ, но с этим также могут возникнуть проблемы. Помимо этого санкции в отношении России могут повлиять на поставки палладия из Москвы в Китай. Западные страны начали вводить санкции в отношении России из-за проведения спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят удар мировой экономике и ухудшают жизнь миллионов россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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