Журналист Кашин высказал мнение о возможной смерти Жириновского

31 марта 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вероятно уже умер. Такое мнение высказал журналист Олег Кашин. «Я думаю, Жириновский умер, если честно. Никаких доказательств ни у меня, ни у тех, кто об этом говорит, нет. Да и какие они могут быть?», — сказал Олег Кашин. 9 февраля Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом. 25 марта СМИ начали массово сообщать о смерти политика. Эту информацию подтвердил сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин. Однако спустя несколько минут он удалил пост о смерти Жириновского и извинился за публикацию недостоверной информации. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Пронюшкин должен покинуть должность сенатора. В Кремле высказались о состоянии лидера ЛДПР. Внутри партии началось расследование из-за публикации фейка о смерти Жириновского. Также ЛДПР будет судиться со всеми, кто распространял эту информацию. Тем временем в ЛДПР начались поиски преемника Жириновского.