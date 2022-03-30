30 марта 2022

Журналист Кашин высказал мнение о возможной смерти Жириновского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марш Немцова. Москва, кашин олег
Олег Кашин предположил, что Владимир Жириновский умер Фото:

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вероятно уже умер. Такое мнение высказал журналист Олег Кашин.

«Я думаю, Жириновский умер, если честно. Никаких доказательств ни у меня, ни у тех, кто об этом говорит, нет. Да и какие они могут быть?», — сказал Олег Кашин.

9 февраля Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом. 25 марта СМИ начали массово сообщать о смерти политика. Эту информацию подтвердил сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин. Однако спустя несколько минут он удалил пост о смерти Жириновского и извинился за публикацию недостоверной информации. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Пронюшкин должен покинуть должность сенатора. В Кремле высказались о состоянии лидера ЛДПР. Внутри партии началось расследование из-за публикации фейка о смерти Жириновского. Также ЛДПР будет судиться со всеми, кто распространял эту информацию. Тем временем в ЛДПР начались поиски преемника Жириновского.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вероятно уже умер. Такое мнение высказал журналист Олег Кашин. «Я думаю, Жириновский умер, если честно. Никаких доказательств ни у меня, ни у тех, кто об этом говорит, нет. Да и какие они могут быть?», — сказал Олег Кашин. 9 февраля Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом. 25 марта СМИ начали массово сообщать о смерти политика. Эту информацию подтвердил сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин. Однако спустя несколько минут он удалил пост о смерти Жириновского и извинился за публикацию недостоверной информации. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Пронюшкин должен покинуть должность сенатора. В Кремле высказались о состоянии лидера ЛДПР. Внутри партии началось расследование из-за публикации фейка о смерти Жириновского. Также ЛДПР будет судиться со всеми, кто распространял эту информацию. Тем временем в ЛДПР начались поиски преемника Жириновского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...