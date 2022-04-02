Шольц резко отреагировал на свист во время своего выступления

03 апреля 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

Шольц посоветовал протестующим «кричать спокойнее» Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц эмоционально отреагировал на недовольные крики и свист во время его речи. Люди с задних рядов толпы стали шуметь после слов о том, что в Германии с солидарностью относятся и к украинским беженцам и проблемам в медицине при пандемии. «Кричите, ведь это то, за что мы боремся и за что борются граждане Украины. Что ты можешь высказывать свое мнение вслух без страха», — заявил Шольц. «Я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймете, что это значит», — заявил канцлер, пишет газета Kolnishe Rundschau. Он посоветовал людям «кричать спокойнее». Инцидент произошел во время митинга, который приурочен к началу избирательной кампании Социал-демократической партии Германии на выборах в Северном Рейн-Вестфалии. Кадры с выступления Шольца распространили в Сети. Ранее житель Франции разгневался на президента страны Эммануэля Макрона из-за резко выросших цен на топливо. Он жаловался ему на то, как ужасно ходить в магазин, заправлять машину. По словам француза, у него была зарплата, которая позволяла ему жить достойно. Он посетовал, что на сегодняшний день он является нищим служащим. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Канцлер Германии Олаф Шольц эмоционально отреагировал на недовольные крики и свист во время его речи. Люди с задних рядов толпы стали шуметь после слов о том, что в Германии с солидарностью относятся и к украинским беженцам и проблемам в медицине при пандемии. «Кричите, ведь это то, за что мы боремся и за что борются граждане Украины. Что ты можешь высказывать свое мнение вслух без страха», — заявил Шольц. «Я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймете, что это значит», — заявил канцлер, пишет газета Kolnishe Rundschau. Он посоветовал людям «кричать спокойнее». Инцидент произошел во время митинга, который приурочен к началу избирательной кампании Социал-демократической партии Германии на выборах в Северном Рейн-Вестфалии. Кадры с выступления Шольца распространили в Сети. Ранее житель Франции разгневался на президента страны Эммануэля Макрона из-за резко выросших цен на топливо. Он жаловался ему на то, как ужасно ходить в магазин, заправлять машину. По словам француза, у него была зарплата, которая позволяла ему жить достойно. Он посетовал, что на сегодняшний день он является нищим служащим.