02 апреля 2022

Шольц резко отреагировал на свист во время своего выступления

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
Шольц посоветовал протестующим «кричать спокойнее» Фото:
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Канцлер Германии Олаф Шольц эмоционально отреагировал на недовольные крики и свист во время его речи. Люди с задних рядов толпы стали шуметь после слов о том, что в Германии с солидарностью относятся и к украинским беженцам и проблемам в медицине при пандемии.

«Кричите, ведь это то, за что мы боремся и за что борются граждане Украины. Что ты можешь высказывать свое мнение вслух без страха», — заявил Шольц. «Я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймете, что это значит», — заявил канцлер, пишет газета Kolnishe Rundschau. Он посоветовал людям «кричать спокойнее».

Инцидент произошел во время митинга, который приурочен к началу избирательной кампании Социал-демократической партии Германии на выборах в Северном Рейн-Вестфалии. Кадры с выступления Шольца распространили в Сети.

Ранее житель Франции разгневался на президента страны Эммануэля Макрона из-за резко выросших цен на топливо. Он жаловался ему на то, как ужасно ходить в магазин, заправлять машину. По словам француза, у него была зарплата, которая позволяла ему жить достойно. Он посетовал, что на сегодняшний день он является нищим служащим.

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Канцлер Германии Олаф Шольц эмоционально отреагировал на недовольные крики и свист во время его речи. Люди с задних рядов толпы стали шуметь после слов о том, что в Германии с солидарностью относятся и к украинским беженцам и проблемам в медицине при пандемии. «Кричите, ведь это то, за что мы боремся и за что борются граждане Украины. Что ты можешь высказывать свое мнение вслух без страха», — заявил Шольц. «Я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймете, что это значит», — заявил канцлер, пишет газета Kolnishe Rundschau. Он посоветовал людям «кричать спокойнее». Инцидент произошел во время митинга, который приурочен к началу избирательной кампании Социал-демократической партии Германии на выборах в Северном Рейн-Вестфалии. Кадры с выступления Шольца распространили в Сети. Ранее житель Франции разгневался на президента страны Эммануэля Макрона из-за резко выросших цен на топливо. Он жаловался ему на то, как ужасно ходить в магазин, заправлять машину. По словам француза, у него была зарплата, которая позволяла ему жить достойно. Он посетовал, что на сегодняшний день он является нищим служащим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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