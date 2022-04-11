В Госдуме планируют продлить льготную ипотеку в июле 2022 года

12 апреля 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что ставка в 12% сохранится Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Госдуме обсуждается продление льготной ипотеки в июле 2022 года с сохранением ставки в 12%. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Программу льготной ипотеки летом 2022 года планируют продлить, сохранив ставку в 12%», — об этом в интервью «Известиям» сказал Аксаков. Он также допустил полную отмену валютных ограничений при смягчении антироссийских санкций. Ранее сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — до 17% годовых. Это решение действует с 11 апреля. Профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев, считает, что ставки по ипотеке в России могут в ближайшее время снизиться. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Госдуме обсуждается продление льготной ипотеки в июле 2022 года с сохранением ставки в 12%. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Программу льготной ипотеки летом 2022 года планируют продлить, сохранив ставку в 12%», — об этом в интервью «Известиям» сказал Аксаков. Он также допустил полную отмену валютных ограничений при смягчении антироссийских санкций. Ранее сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — до 17% годовых. Это решение действует с 11 апреля. Профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев, считает, что ставки по ипотеке в России могут в ближайшее время снизиться. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».