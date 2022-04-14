Клинцевич: Россия готовит финальный шаг по освобождению Донбасса

14 апреля 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

14 апреля 2014 года жителей Донбасса, не принявших госпереворот на Украине, объявили врагами и террористами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России в ближайшее время приступят к стадии полной зачистки националистов. Произойдет это в том случае, если украинская группировка не изъявит желание добровольно сдаться. Об этом в беседе с URA.RU заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич, комментируя годовщину начала уничтожения жителей Донбасса. «Мы надеемся, что здравый смысл у них возобладает, там распространяется большое количество листовок, где расписано, каким образом нужно сдаться. Но если они не выйдут, то к сожалению, танковые и мотострелковые подразделения, с применением инженерных, ракетных войск и артиллерийских соединений, пойдут и будут расчленять эту группировку на части и по частям ее уничтожать. В ближайшее время это все закончится, и иной альтернативы нет», — подчеркнул Франц Клинцевич. Спикер добавил, что на данный момент националисты продолжают следовать программе по уничтожению жителей Донбасса. «Фактически программа перешла к завершающей фазе. Украинцы ежедневно целенаправленно расстреливали жилые кварталы, уничтожая объекты соцкультбыта, дома, школы, детские сады, расшатывая таким образом психологическую устойчивость мирного населения, стариков, детей, женщин. И это им удалось. Многие дети сейчас нуждаются в лечении, их родители находятся в посттравматическом состоянии. На территории РФ они проходят обследование, им оказывают медпомощь. И в ближайшее время группировка будет уничтожена, так как она уже окружена», — объяснил Клинцевич. Исполнявший обязанности президента Александр Турчинов подписал 14 апреля 2014 года указ о введении неотложных мер по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Целью ее является денацификации и демилитаризации. А также, по словам лидера государства, защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявлял о возможности применения украинскими националистами и ВСУ в ЛДНР химического оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы России в ближайшее время приступят к стадии полной зачистки националистов. Произойдет это в том случае, если украинская группировка не изъявит желание добровольно сдаться. Об этом в беседе с URA.RU заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич, комментируя годовщину начала уничтожения жителей Донбасса. «Мы надеемся, что здравый смысл у них возобладает, там распространяется большое количество листовок, где расписано, каким образом нужно сдаться. Но если они не выйдут, то к сожалению, танковые и мотострелковые подразделения, с применением инженерных, ракетных войск и артиллерийских соединений, пойдут и будут расчленять эту группировку на части и по частям ее уничтожать. В ближайшее время это все закончится, и иной альтернативы нет», — подчеркнул Франц Клинцевич. Спикер добавил, что на данный момент националисты продолжают следовать программе по уничтожению жителей Донбасса. «Фактически программа перешла к завершающей фазе. Украинцы ежедневно целенаправленно расстреливали жилые кварталы, уничтожая объекты соцкультбыта, дома, школы, детские сады, расшатывая таким образом психологическую устойчивость мирного населения, стариков, детей, женщин. И это им удалось. Многие дети сейчас нуждаются в лечении, их родители находятся в посттравматическом состоянии. На территории РФ они проходят обследование, им оказывают медпомощь. И в ближайшее время группировка будет уничтожена, так как она уже окружена», — объяснил Клинцевич. Исполнявший обязанности президента Александр Турчинов подписал 14 апреля 2014 года указ о введении неотложных мер по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Целью ее является денацификации и демилитаризации. А также, по словам лидера государства, защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявлял о возможности применения украинскими националистами и ВСУ в ЛДНР химического оружия.