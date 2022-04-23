Экс-премьер ДНР раскрыл сложность допроса наемников ВСУ в плену. «Происходит зомбирование военных»

23 апреля 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Допрос украинских военнопленных проходит после окончания действия психотропных веществ, отметил Александр Бородай Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Допрос взятых в плен представителей ВСУ проходит после того, как они придут в себя. Причина в том, что украинские военные могут находиться под действием психотропных веществ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший премьер-министр ДНР, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. «Наличие кадровых военных западных стран укрепляет мысли всех местных персонажей украинского происхождения, что они имеют поддержку Запада, который „воюет с москалями“. А „москали“ с их точки зрения представляют собой смесь татаро-монголов, чеченцев, бурятов и еще бог знает кого. Поэтому пленные с удивлением разглядывают взявших их людей, так как лица оказываются совершенно славянские. Когда они попадают в руки, например, вооруженных сил ДНР или ЛНР, то узнают, что среди них масса этнических украинцев, которые говорят на мове. Зомбирование военных происходило на таком глубоком уровне, что они думали, что все „москали“ — это татаро-монголы. Такие ситуации я наблюдал сам. Но плохо то, что они задумываться начинают только после того, как попали в плен и отошли от приема наркотиков», — подчеркнул Александр Бородай. По словам собеседника агентства, допрос украинских военных сейчас проходит через двое суток после взятия их в плен. «Сейчас пленных не допрашивают в первые и вторые сутки, потому что это бессмысленно. Им дают отлежаться, отоспаться, прийти в себя, потому что они часто оказываются весьма неадекватными персонажами. После окончания действия психотропных веществ у них наступает жуткий упадок сил, и лишь потом они начинают постепенно что-то осознавать, понимать, что они сделали», — подчеркнул Александр Бородай. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, цель ее — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ходе спецоперации глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинским властям приходится «мотивировать» иностранных бойцов наркотическими веществами. В состав наемнических групп ВСУ сейчас входят такие батальоны, как ичкерийский, грузинский и другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Допрос взятых в плен представителей ВСУ проходит после того, как они придут в себя. Причина в том, что украинские военные могут находиться под действием психотропных веществ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший премьер-министр ДНР, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. «Наличие кадровых военных западных стран укрепляет мысли всех местных персонажей украинского происхождения, что они имеют поддержку Запада, который „воюет с москалями“. А „москали“ с их точки зрения представляют собой смесь татаро-монголов, чеченцев, бурятов и еще бог знает кого. Поэтому пленные с удивлением разглядывают взявших их людей, так как лица оказываются совершенно славянские. Когда они попадают в руки, например, вооруженных сил ДНР или ЛНР, то узнают, что среди них масса этнических украинцев, которые говорят на мове. Зомбирование военных происходило на таком глубоком уровне, что они думали, что все „москали“ — это татаро-монголы. Такие ситуации я наблюдал сам. Но плохо то, что они задумываться начинают только после того, как попали в плен и отошли от приема наркотиков», — подчеркнул Александр Бородай. По словам собеседника агентства, допрос украинских военных сейчас проходит через двое суток после взятия их в плен. «Сейчас пленных не допрашивают в первые и вторые сутки, потому что это бессмысленно. Им дают отлежаться, отоспаться, прийти в себя, потому что они часто оказываются весьма неадекватными персонажами. После окончания действия психотропных веществ у них наступает жуткий упадок сил, и лишь потом они начинают постепенно что-то осознавать, понимать, что они сделали», — подчеркнул Александр Бородай. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, цель ее — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ходе спецоперации глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинским властям приходится «мотивировать» иностранных бойцов наркотическими веществами. В состав наемнических групп ВСУ сейчас входят такие батальоны, как ичкерийский, грузинский и другие.