Флаг РФ пронесли участники первомайской демонстрации в Гаване

Флаг России с латинской буквой Z, ставшей одним из символов российской спецоперации на Украине пронесли участники первомайской демонстрации в Гаване. Фото людей с российским флагом на фоне гаванской Площади Революции разместило на своей странице в Twitter посольство РФ на Кубе.
Там состоялось шествие под слоганом «Куба живет и работает» как знак выражения верности идеям социализма, верности наследию лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, а также противостояния американским санкциям. В демонстрации приняли участие активисты от 200 организаций из 60 стран. Шествие возглавили сотрудники кубинского минздрава, врачи и ученые.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале отдал президент России Владимир Путин 24 февраля. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.
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Флаг России с латинской буквой Z, ставшей одним из символов российской спецоперации на Украине пронесли участники первомайской демонстрации в Гаване. Фото людей с российским флагом на фоне гаванской Площади Революции разместило на своей странице в Twitter посольство РФ на Кубе. Там состоялось шествие под слоганом «Куба живет и работает» как знак выражения верности идеям социализма, верности наследию лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, а также противостояния американским санкциям. В демонстрации приняли участие активисты от 200 организаций из 60 стран. Шествие возглавили сотрудники кубинского минздрава, врачи и ученые. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале отдал президент России Владимир Путин 24 февраля. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.