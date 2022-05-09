Джонсон признал значимую роль РФ в победе над нацизмом

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Официальный сайт президента Украины. Москва, джонсон борис, зеленский владимир
Борис Джонсон отметил вклад советских граждан в борьбу с фашизмом Фото:

Советские граждане внесли огромный вклад в победу над нацизмом в годы Второй мировой войны. Об этом изданию Evening Standard рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Россияне поступают правильно, отмечая свою героическую роль в победе над нацизмом. Россияне имеют право отмечать это событие», — сказал он в беседе с британскими журналистами.

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9 мая этого года россияне отмечают 77-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне над силами фашистской Германии. Это праздник победы Красной армии и советского народа. По этому случаю в крупных городах РФ, в том числе в столице — Москве, прошли торжества. Они включали в себя парад, в том числе с военной техникой, и массовое шествие «Бессмертный полк». В нем принимали участие граждане, чьи родственники, близкие или друзья внесли вклад в победу над фашизмом.

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Советские граждане внесли огромный вклад в победу над нацизмом в годы Второй мировой войны. Об этом изданию Evening Standard рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Россияне поступают правильно, отмечая свою героическую роль в победе над нацизмом. Россияне имеют право отмечать это событие», — сказал он в беседе с британскими журналистами. 9 мая этого года россияне отмечают 77-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне над силами фашистской Германии. Это праздник победы Красной армии и советского народа. По этому случаю в крупных городах РФ, в том числе в столице — Москве, прошли торжества. Они включали в себя парад, в том числе с военной техникой, и массовое шествие «Бессмертный полк». В нем принимали участие граждане, чьи родственники, близкие или друзья внесли вклад в победу над фашизмом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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