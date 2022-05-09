Джонсон признал значимую роль РФ в победе над нацизмом

09 мая 2022 в 22:49 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон отметил вклад советских граждан в борьбу с фашизмом Фото: Официальный сайт президента Украины Советские граждане внесли огромный вклад в победу над нацизмом в годы Второй мировой войны. Об этом изданию Evening Standard рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Россияне поступают правильно, отмечая свою героическую роль в победе над нацизмом. Россияне имеют право отмечать это событие», — сказал он в беседе с британскими журналистами. Новость по теме В России с размахом отметили День Победы. Фоторепортаж 9 мая этого года россияне отмечают 77-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне над силами фашистской Германии. Это праздник победы Красной армии и советского народа. По этому случаю в крупных городах РФ, в том числе в столице — Москве, прошли торжества. Они включали в себя парад, в том числе с военной техникой, и массовое шествие «Бессмертный полк». В нем принимали участие граждане, чьи родственники, близкие или друзья внесли вклад в победу над фашизмом. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Советские граждане внесли огромный вклад в победу над нацизмом в годы Второй мировой войны. Об этом изданию Evening Standard рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Россияне поступают правильно, отмечая свою героическую роль в победе над нацизмом. Россияне имеют право отмечать это событие», — сказал он в беседе с британскими журналистами. 9 мая этого года россияне отмечают 77-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне над силами фашистской Германии. Это праздник победы Красной армии и советского народа. По этому случаю в крупных городах РФ, в том числе в столице — Москве, прошли торжества. Они включали в себя парад, в том числе с военной техникой, и массовое шествие «Бессмертный полк». В нем принимали участие граждане, чьи родственники, близкие или друзья внесли вклад в победу над фашизмом.