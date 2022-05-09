Мероприятие началось в Москве в 10 утра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия отмечает 77-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в в 1941—1945 годах. Торжественный военный парад начался в Москве 10 часов утра. В нем приняли участие тысячи военнослужащих. URA.RU собрало самые яркие, эмоциональные и красочные фотографии с мероприятия.

Автор Владимир Андреев

Автор Владимир Андреев

Авиапарад отменили из-за погодных условий. Однако военная техника начала въезжать в Москву в преддверии парада с 8 до 9 часов утра.

Автор Владимир Андреев

Автор Владимир Андреев

На Парад прибыл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, иатриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие деятели культуры, искусства и политики. На торжество приехал и президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий Песков Автор Владимир Андреев

Михаил Мишустин Автор Владимир Андреев

Патриарх Кирилл Автор Владимир Андреев

Владимир Путин Автор Владимир Андреев

Президент РФ Владимир Путин сказал речь на Параде Победы. В ней он заявил, что сила России заключается в единстве многонационального народа. На мероприятии он также сделал важное заявление, что в стране появится новая мера поддержки семей с детьми: в российских вузах введут квоту на прием для детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.

Владимир Путин на Параде Победы Автор Владимир Андреев

После Парада Победы началось первое за два года шествие «Бессмертный полк». В 2020 и 2021 годах мероприятия отменялись из-за пандемии коронавируса.

Автор Владимир Андреев

Автор Владимир Андреев

Автор Владимир Андреев

Автор Владимир Андреев

Мероприятие проводится каждое 9 мая во время празднования Дня Победы. В нем участвуют люди, которые несут память о ветеранах войны, участники несут фотографии родственников или друзей, которые сражались с солдатами нацистской Германии на поле боя, спасали раненных в госпиталях либо помогали фронту, работая на заводах.

Автор Владимир Андреев

Автор Владимир Андреев

Автор Владимир Андреев

Президент РФ Владимир Путин также принял участие в шествии. Глава государства прошел по Красной площади с портретом отца.

Владимир Путин с портретом отца Автор Владимир Андреев

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