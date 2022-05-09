В России с размахом отметили День Победы. Фоторепортаж

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Бессмертный полк. Москва
Мероприятие началось в Москве в 10 утра Фото:

Россия отмечает 77-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в в 1941—1945 годах. Торжественный военный парад начался в Москве 10 часов утра. В нем приняли участие тысячи военнослужащих. URA.RU собрало самые яркие, эмоциональные и красочные фотографии с мероприятия.

Авиапарад отменили из-за погодных условий. Однако военная техника начала въезжать в Москву в преддверии парада с 8 до 9 часов утра.

На Парад прибыл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, иатриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие деятели культуры, искусства и политики. На торжество приехал и президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий Песков
Михаил Мишустин
Патриарх Кирилл
Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин сказал речь на Параде Победы. В ней он заявил, что сила России заключается в единстве многонационального народа. На мероприятии он также сделал важное заявление, что в стране появится новая мера поддержки семей с детьми: в российских вузах введут квоту на прием для детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.

Владимир Путин на Параде Победы

После Парада Победы началось первое за два года шествие «Бессмертный полк». В 2020 и 2021 годах мероприятия отменялись из-за пандемии коронавируса.

Мероприятие проводится каждое 9 мая во время празднования Дня Победы. В нем участвуют люди, которые несут память о ветеранах войны, участники несут фотографии родственников или друзей, которые сражались с солдатами нацистской Германии на поле боя, спасали раненных в госпиталях либо помогали фронту, работая на заводах.

Президент РФ Владимир Путин также принял участие в шествии. Глава государства прошел по Красной площади с портретом отца.

Владимир Путин с портретом отца
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Россия отмечает 77-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в в 1941—1945 годах. Торжественный военный парад начался в Москве 10 часов утра. В нем приняли участие тысячи военнослужащих. URA.RU собрало самые яркие, эмоциональные и красочные фотографии с мероприятия. Авиапарад отменили из-за погодных условий. Однако военная техника начала въезжать в Москву в преддверии парада с 8 до 9 часов утра. На Парад прибыл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, иатриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие деятели культуры, искусства и политики. На торжество приехал и президент РФ Владимир Путин. Президент РФ Владимир Путин сказал речь на Параде Победы. В ней он заявил, что сила России заключается в единстве многонационального народа. На мероприятии он также сделал важное заявление, что в стране появится новая мера поддержки семей с детьми: в российских вузах введут квоту на прием для детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. После Парада Победы началось первое за два года шествие «Бессмертный полк». В 2020 и 2021 годах мероприятия отменялись из-за пандемии коронавируса. Мероприятие проводится каждое 9 мая во время празднования Дня Победы. В нем участвуют люди, которые несут память о ветеранах войны, участники несут фотографии родственников или друзей, которые сражались с солдатами нацистской Германии на поле боя, спасали раненных в госпиталях либо помогали фронту, работая на заводах. Президент РФ Владимир Путин также принял участие в шествии. Глава государства прошел по Красной площади с портретом отца.
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