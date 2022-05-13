Секретарь Мишустина заработал почти как начальник

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Андрей Кротов получил более 17 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Руководитель секретариата председателя правительства РФ Михаила Мишустина Андрей Кротов заработал в 2021 году более 17 млн рублей. При этом доходы самого премьер-министра составили 18,3 млн рублей.

Кротов заработал в 2021 году 17 078 302 рубля. Ему принадлежит четвертая доля квартиры площадью 201 кв.м, а также Mercedes-Benz GL-Класс 350. Сведения о доходах опубликованы на сайте правительства РФ.

При этом директор департамента энергетики правительства РФ Павел Ливинский заработал в 2021 году свыше 121 млн рублей. Самым богатым министром по итогам прошлого года стал глава министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Его доход превысил 704 млн рублей.

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Руководитель секретариата председателя правительства РФ Михаила Мишустина Андрей Кротов заработал в 2021 году более 17 млн рублей. При этом доходы самого премьер-министра составили 18,3 млн рублей. Кротов заработал в 2021 году 17 078 302 рубля. Ему принадлежит четвертая доля квартиры площадью 201 кв.м, а также Mercedes-Benz GL-Класс 350. Сведения о доходах опубликованы на сайте правительства РФ. При этом директор департамента энергетики правительства РФ Павел Ливинский заработал в 2021 году свыше 121 млн рублей. Самым богатым министром по итогам прошлого года стал глава министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Его доход превысил 704 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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