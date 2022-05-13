Секретарь Мишустина заработал почти как начальник

Андрей Кротов получил более 17 млн рублей
новость из сюжетаДекларационная кампания
Руководитель секретариата председателя правительства РФ Михаила Мишустина Андрей Кротов заработал в 2021 году более 17 млн рублей. При этом доходы самого премьер-министра составили 18,3 млн рублей.
Кротов заработал в 2021 году 17 078 302 рубля. Ему принадлежит четвертая доля квартиры площадью 201 кв.м, а также Mercedes-Benz GL-Класс 350. Сведения о доходах опубликованы на сайте правительства РФ.
При этом директор департамента энергетики правительства РФ Павел Ливинский заработал в 2021 году свыше 121 млн рублей. Самым богатым министром по итогам прошлого года стал глава министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Его доход превысил 704 млн рублей.
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