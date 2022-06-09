Дания и Нидерланды выступили против вступления Украины в НАТО

10 июня 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Власти Дании считают, что Украина не соответствует критериям на получение статуса кандидата Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Дания и Нидерланды выступили против того, чтобы Украина вступала в НАТО. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники. Дания направила дипломатическую ноту, в которой заявила, что Украина «недостаточно соответствует критериям» на получение статуса кандидата. В документе подчеркивается, что украинской власти нужно «улучшить законодательную и институциональную базу» для достижения прогресса в развитии институтов, гарантирующих демократию, права человека, защиту меньшинств и верховенство закона, говорится в дипломатической записке датских властей. Власти Дании подытожили, что готовность Киева стать членом НАТО находится пока «на очень ранней стадии». Что касается Нидерландов, представители государства также выступили против заявки Киева, передает Bloomberg. При этом сказано, что большинство европейских стран все же положительно относятся к вступлению Киева в военно-политический блок. Ранее Греция и Кипр выступили против стремительного вступления Украины в Евросоюз. Анонимные источники в Афинах и Никосии сообщили, что Греция настаивает на соблюдении всех процедур, предусмотренных статьей 49 Договора о ЕС. В свою очередь, власти Кипра считают, что должно быть соблюдение обычного порядка вхождения страны в ЕС. Для России ключевым аспектом российско-украинских переговоров из-за спецоперации является отказ Украины от вступления в НАТО. Однако позже Россия изменила свою позицию, потребовав от Украины отказаться и от вступления в Европейский союз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Дания и Нидерланды выступили против того, чтобы Украина вступала в НАТО. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники. Дания направила дипломатическую ноту, в которой заявила, что Украина «недостаточно соответствует критериям» на получение статуса кандидата. В документе подчеркивается, что украинской власти нужно «улучшить законодательную и институциональную базу» для достижения прогресса в развитии институтов, гарантирующих демократию, права человека, защиту меньшинств и верховенство закона, говорится в дипломатической записке датских властей. Власти Дании подытожили, что готовность Киева стать членом НАТО находится пока «на очень ранней стадии». Что касается Нидерландов, представители государства также выступили против заявки Киева, передает Bloomberg. При этом сказано, что большинство европейских стран все же положительно относятся к вступлению Киева в военно-политический блок. Ранее Греция и Кипр выступили против стремительного вступления Украины в Евросоюз. Анонимные источники в Афинах и Никосии сообщили, что Греция настаивает на соблюдении всех процедур, предусмотренных статьей 49 Договора о ЕС. В свою очередь, власти Кипра считают, что должно быть соблюдение обычного порядка вхождения страны в ЕС. Для России ключевым аспектом российско-украинских переговоров из-за спецоперации является отказ Украины от вступления в НАТО. Однако позже Россия изменила свою позицию, потребовав от Украины отказаться и от вступления в Европейский союз.