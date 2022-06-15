Депутаты севера УрФО обсудят, как снизить бедность населения

Депутаты Думы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области проведут 20 июня заседание совета законодателей, на котором обсудят меры по снижению бедности населения и другие вопросы. Об этом сообщается на сайте Думы Югры.
«К рассмотрению депутатами законодательных собраний трех субъектов Федерации предложены вопросы реализации органами государственной власти региональных планов основных мероприятий в рамках Десятилетия детства; практика реализации органами государственной власти мероприятий, направленных на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума и государственная политика в сфере развития инвестиционной деятельности», — отмечено в сообщении окружного парламента. Заседание состоится с помочью системы видеоконференцсвязи. Председательствовать будут югорские парламентарии.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области планируют в 2022 году увеличить бюджет межрегиональной программы «Сотрудничество». Они пойдут на строительство соцобъектов во всем регионе, включая автономные округа.
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Депутаты Думы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области проведут 20 июня заседание совета законодателей, на котором обсудят меры по снижению бедности населения и другие вопросы. Об этом сообщается на сайте Думы Югры. «К рассмотрению депутатами законодательных собраний трех субъектов Федерации предложены вопросы реализации органами государственной власти региональных планов основных мероприятий в рамках Десятилетия детства; практика реализации органами государственной власти мероприятий, направленных на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума и государственная политика в сфере развития инвестиционной деятельности», — отмечено в сообщении окружного парламента. Заседание состоится с помочью системы видеоконференцсвязи. Председательствовать будут югорские парламентарии. Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области планируют в 2022 году увеличить бюджет межрегиональной программы «Сотрудничество». Они пойдут на строительство соцобъектов во всем регионе, включая автономные округа.