Депутаты севера УрФО обсудят, как снизить бедность населения 15 июня 2022 в 13:31 Размер текста - 17 + 20 июня состоится заседание совета законодателей тюменской «матрешки» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутаты Думы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области проведут 20 июня заседание совета законодателей, на котором обсудят меры по снижению бедности населения и другие вопросы. Об этом сообщается на сайте Думы Югры. «К рассмотрению депутатами законодательных собраний трех субъектов Федерации предложены вопросы реализации органами государственной власти региональных планов основных мероприятий в рамках Десятилетия детства; практика реализации органами государственной власти мероприятий, направленных на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума и государственная политика в сфере развития инвестиционной деятельности», — отмечено в сообщении окружного парламента. Заседание состоится с помочью системы видеоконференцсвязи. Председательствовать будут югорские парламентарии. Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области планируют в 2022 году увеличить бюджет межрегиональной программы «Сотрудничество». Они пойдут на строительство соцобъектов во всем регионе, включая автономные округа. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Депутаты Думы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области проведут 20 июня заседание совета законодателей, на котором обсудят меры по снижению бедности населения и другие вопросы. Об этом сообщается на сайте Думы Югры. «К рассмотрению депутатами законодательных собраний трех субъектов Федерации предложены вопросы реализации органами государственной власти региональных планов основных мероприятий в рамках Десятилетия детства; практика реализации органами государственной власти мероприятий, направленных на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума и государственная политика в сфере развития инвестиционной деятельности», — отмечено в сообщении окружного парламента. Заседание состоится с помочью системы видеоконференцсвязи. Председательствовать будут югорские парламентарии. Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области планируют в 2022 году увеличить бюджет межрегиональной программы «Сотрудничество». Они пойдут на строительство соцобъектов во всем регионе, включая автономные округа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям