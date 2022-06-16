Украинская армия потерпела моральное поражение в битве за Донбасс, заявил Денис Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В российской спецоперации по освобождению Донбасса наступил переломный момент: в скором времени Вооруженные силы РФ и ДНР смогут обеспечить полную защиту территории освобожденных народных республик. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Силы Луганской народной республики прорвались на территорию химического завода «Азот» в Северодонецке.
- В специальной операции по освобождению Донбасса произошел переломный момент: украинская армия подавлена в военном и моральном отношении. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
- Бойцы Вооруженных сил ЛНР зашли на химический завод «Азот» в Северодонецке и намерены добиться поставленной цели по освобождению территории предприятия. Об этом заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Ранее стало известно, что на территории завода находятся иностранные наемники, удерживающие мирных жителей.
- Министр обороны Украины Алексей Резников раскрыл план по захвату Крыма. Власти собираются сделать это с помощью оружия, поставляемого США.
- Тем временем в Кремле знают об угрозах украинских военных повредить Крымский мост. Однако безопасность Крыма гарантирована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что планы по атаке Крымского моста неминуемо потерпят крах, передает RT.
- Глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду на то, что спецоперация РФ на Украине закончится к концу 2022 года. По сведениям военного корреспондента Юрия Котенка, сейчас объединенные российские силы в рамках наступления на Донбасс продолжают движение в сторону города Артемовск, переименованного киевским режимом в Бахмут.
- Командование ВСУ отправляет в боевые действия только что призванных и никогда ранее не служивших в армии людей. Перед этим солдаты даже не успевают пройти короткую подготовку, рассказал пленный украинский боец Константин Данильченко, передает Пятый канал.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер назвал освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.