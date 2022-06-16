В битве за Донбасс произошел перелом, ЛНР прорвались на «Азот». Главное к вечеру 16 июня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Докучаевск. ДНР, дым, колонна, бмп, военные, техника, донбасс, танк, днр, армия россии, z войска
Украинская армия потерпела моральное поражение в битве за Донбасс, заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В российской спецоперации по освобождению Донбасса наступил переломный момент: в скором времени Вооруженные силы РФ и ДНР смогут обеспечить полную защиту территории освобожденных народных республик. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Силы Луганской народной республики прорвались на территорию химического завода «Азот» в Северодонецке.

  • В специальной операции по освобождению Донбасса произошел переломный момент: украинская армия подавлена в военном и моральном отношении. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
  • Бойцы Вооруженных сил ЛНР зашли на химический завод «Азот» в Северодонецке и намерены добиться поставленной цели по освобождению территории предприятия. Об этом заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Ранее стало известно, что на территории завода находятся иностранные наемники, удерживающие мирных жителей.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников раскрыл план по захвату Крыма. Власти собираются сделать это с помощью оружия, поставляемого США.
  • Тем временем в Кремле знают об угрозах украинских военных повредить Крымский мост. Однако безопасность Крыма гарантирована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что планы по атаке Крымского моста неминуемо потерпят крах, передает RT.
  • Глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду на то, что спецоперация РФ на Украине закончится к концу 2022 года. По сведениям военного корреспондента Юрия Котенка, сейчас объединенные российские силы в рамках наступления на Донбасс продолжают движение в сторону города Артемовск, переименованного киевским режимом в Бахмут.
  • Командование ВСУ отправляет в боевые действия только что призванных и никогда ранее не служивших в армии людей. Перед этим солдаты даже не успевают пройти короткую подготовку, рассказал пленный украинский боец Константин Данильченко, передает Пятый канал.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер назвал освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

В российской спецоперации по освобождению Донбасса наступил переломный момент: в скором времени Вооруженные силы РФ и ДНР смогут обеспечить полную защиту территории освобожденных народных республик. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Силы Луганской народной республики прорвались на территорию химического завода «Азот» в Северодонецке. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер назвал освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...