В битве за Донбасс произошел перелом, ЛНР прорвались на «Азот». Главное к вечеру 16 июня

16 июня 2022 в 23:03 Размер текста - 17 +

В российской спецоперации по освобождению Донбасса наступил переломный момент: в скором времени Вооруженные силы РФ и ДНР смогут обеспечить полную защиту территории освобожденных народных республик. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Силы Луганской народной республики прорвались на территорию химического завода «Азот» в Северодонецке. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер назвал освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.