Кремль поставил точку в отношениях России и Запада

Песков заявил, что Запад никогда не сможет вернуть доверие РФ
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Кризис на Украине будет затяжным, а страны Запада никогда не смогут вернуть доверие России. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — сказал Песков в интервью телеканалу NBC.
Страны Запада ввели против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Однако, как утверждают власти РФ, государства, вводившие ограничения, сами страдают от своих решений.
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