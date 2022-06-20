20 июня 2022

Кремль поставил точку в отношениях России и Запада

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков заявил, что Запад никогда не сможет вернуть доверие РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Кризис на Украине будет затяжным, а страны Запада никогда не смогут вернуть доверие России. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — сказал Песков в интервью телеканалу NBC.

Страны Запада ввели против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Однако, как утверждают власти РФ, государства, вводившие ограничения, сами страдают от своих решений.

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Кризис на Украине будет затяжным, а страны Запада никогда не смогут вернуть доверие России. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — сказал Песков в интервью телеканалу NBC. Страны Запада ввели против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Однако, как утверждают власти РФ, государства, вводившие ограничения, сами страдают от своих решений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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