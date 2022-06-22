Матвиенко зачитала молодежный стих на заседании Совфеда. «Агрится на нас наш коуч»

22 июня 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко призвала отказаться от англицизмов в русском языке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко зачитала молодежный стих из словаря русского языка для борьбы с англицизмами «Говори по-русски». Таким образом спикер призвала отказаться от обилия иностранных слова в русском языке. Трансляция выступления Матвиенко идет на официальном сайте Совфеда. «А у нас сегодня воркшоп, а у вас? Агрится на нас наш коуч за фриланс. А у нас тут бебиситтер хайпанула не то слово, год пиарился родитель вместе с чатом на ток-шоу. А у нас известный гуру в области архитектуры сделал селфи для пиара, лук он выбрал экстремала», — прочитала выдержки из словаря Матвиенко. Заведующий отделом Института русского языка РАН, доктор филологических наук Анатолий Баранов в свою очередь заявил, что проблемы англицизмов в русском языке не существует, пишет «Ридус». «Какими-то специальными законами и постановлениями изъять заимствованную лексику из лексикона русского языка практически невозможно. Есть практическая жизнь, сфера экономики и финансов, сфера науки, где очень много заимствовано, и не только из английского языка», — сказал Баранов. В ходе заседания Матвиенко предложила не засорять русский язык. «Есть же аналоги в русском языке. Я согласна, это надо смотреть на законодательном уровне», — сказала спикер Совфеда. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко зачитала молодежный стих из словаря русского языка для борьбы с англицизмами «Говори по-русски». Таким образом спикер призвала отказаться от обилия иностранных слова в русском языке. Трансляция выступления Матвиенко идет на официальном сайте Совфеда. «А у нас сегодня воркшоп, а у вас? Агрится на нас наш коуч за фриланс. А у нас тут бебиситтер хайпанула не то слово, год пиарился родитель вместе с чатом на ток-шоу. А у нас известный гуру в области архитектуры сделал селфи для пиара, лук он выбрал экстремала», — прочитала выдержки из словаря Матвиенко. Заведующий отделом Института русского языка РАН, доктор филологических наук Анатолий Баранов в свою очередь заявил, что проблемы англицизмов в русском языке не существует, пишет «Ридус». «Какими-то специальными законами и постановлениями изъять заимствованную лексику из лексикона русского языка практически невозможно. Есть практическая жизнь, сфера экономики и финансов, сфера науки, где очень много заимствовано, и не только из английского языка», — сказал Баранов. В ходе заседания Матвиенко предложила не засорять русский язык. «Есть же аналоги в русском языке. Я согласна, это надо смотреть на законодательном уровне», — сказала спикер Совфеда.