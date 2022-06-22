Матвиенко поддержала шуточный словарь для борьбы с «кринжем». «Осознав все наши траблы»

22 июня 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Спикер Совета Федерации обратилась к своим коллегам и предложила не засорять русский язык Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала шуточный словарь русского языка для борьбы с англицизмами «Говори по-русски». Об этом она рассказала во время прямого эфира на сайте Совета Федерации «Вместе-РФ». «Осознав все наши траблы, ностальгической печалью вспоминаем как бойфрендов женихами называли, вместо кастинга — смотрины, наши мамы проводили. И не мэны, а мужчины девушкам цветы дарили. Вечеринкой были пати, улучшением — апгрейд. Может все-таки нам хватит русских обижать людей», — зачитала Матвиенко из словаря. Далее Спикер обратилась к своим коллегам в Совете Федерации и предложила не засорять русский язык. «Есть же аналоги в русском языке. Я согласна, это надо смотреть на законодательном уровне», — сказала она. Ранее Матвиенко торжественно открыла в Санкт-Петербурге новое здание архива Российской академии наук (РАН). По ее словам, первый в России научный архивный центр станет местом важных научных открытий. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала шуточный словарь русского языка для борьбы с англицизмами «Говори по-русски». Об этом она рассказала во время прямого эфира на сайте Совета Федерации «Вместе-РФ». «Осознав все наши траблы, ностальгической печалью вспоминаем как бойфрендов женихами называли, вместо кастинга — смотрины, наши мамы проводили. И не мэны, а мужчины девушкам цветы дарили. Вечеринкой были пати, улучшением — апгрейд. Может все-таки нам хватит русских обижать людей», — зачитала Матвиенко из словаря. Далее Спикер обратилась к своим коллегам в Совете Федерации и предложила не засорять русский язык. «Есть же аналоги в русском языке. Я согласна, это надо смотреть на законодательном уровне», — сказала она. Ранее Матвиенко торжественно открыла в Санкт-Петербурге новое здание архива Российской академии наук (РАН). По ее словам, первый в России научный архивный центр станет местом важных научных открытий.