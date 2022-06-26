Миллионы россиян поддержали глобальные проекты Путина

АНО «Россия — страна возможностей» была создана в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 15 миллионов человек поучаствовали в проектах от платформы «Россия — страна возможностей». Об этом в воскресенье сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Только в проектах президентской платформы „Россия — страна возможностей“ приняли участие более 15 млн человек. У общества „Знание“ сотни миллионов просмотров лекций, встреч с интересными людьми», — приводит ТАСС слова Кириенко.

АНО «Россия — страна возможностей» была создана в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Суть данной организации социального характера — создание условий по обеспечению и повышению навыков личностного и профессионального роста. Организация реализует одноименную образовательную платформу, которая объединяет 26 проектов.

Также Кириенко, упоминая акцию взаимопомощи #МыВместе, отметил, что, несмотря на снижение масштаба пандемии коронавирусной инфекции, количество волонтеров и не думает уменьшаться. «Пандемия COVID-19 заканчивается, но у людей остается стремление помогать другим. Особенность „русского культурного кода“ в том, что, когда сложно, люди готовы помогать тому, кому еще сложнее», — сказал представитель аппарата президента.

По его словам, во время пандемии COVID-19 сотни тысяч волонтеров по всей стране пошли помогать врачам в красные зоны и поликлиники. Также добровольцы разносили продукты и лекарства людям старшего возраста 65+ и оказывали другую помощь.

Общероссийская акция «Мы вместе» — добровольческое движение взаимопомощи гражданам в кризисных ситуациях. Оно зародилось в 2020 году в начале пандемии. Волонтерами акции стали 260 тыс. граждан, а помощь получили около 7 млн человек.

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