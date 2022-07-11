Дроздов потерял сознание на съемках

11 июля 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Николаю Дроздову резко стало плохо Фото: Андрей Махонин © URA.RU Николай Дроздов потерял сознание на съемках подкаста в Москве, недалеко от Останкино. Об этом рассказала телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале. «Источники в экстренных службах говорят, что ему [Николаю Дроздову] резко стало плохо и он отключился», — написала Собчак. Телеведущая также уточнила, что на место вызвали скорую. Дроздов пришел в себя. Николай Дроздов больше всего известен как бывший ведущий телепрограммы «В мире животных», которую он вел до 2018 года. Ранее он рассказывал, что нашел себе прtемника. Сам телеведущий создал аккаунт в TikTok. На первом опубликованном видео он приветствовал пользователей под музыку из передачи «В мире животных». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Николай Дроздов потерял сознание на съемках подкаста в Москве, недалеко от Останкино. Об этом рассказала телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале. «Источники в экстренных службах говорят, что ему [Николаю Дроздову] резко стало плохо и он отключился», — написала Собчак. Телеведущая также уточнила, что на место вызвали скорую. Дроздов пришел в себя. Николай Дроздов больше всего известен как бывший ведущий телепрограммы «В мире животных», которую он вел до 2018 года. Ранее он рассказывал, что нашел себе прtемника. Сам телеведущий создал аккаунт в TikTok. На первом опубликованном видео он приветствовал пользователей под музыку из передачи «В мире животных».