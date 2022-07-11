Дроздов потерял сознание на съемках

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Рабочее совещание комитета Общественной палаты РФ. Москва, дроздов николай
Николаю Дроздову резко стало плохо Фото:

Николай Дроздов потерял сознание на съемках подкаста в Москве, недалеко от Останкино. Об этом рассказала телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале.

«Источники в экстренных службах говорят, что ему [Николаю Дроздову] резко стало плохо и он отключился», — написала Собчак. Телеведущая также уточнила, что на место вызвали скорую. Дроздов пришел в себя.

Николай Дроздов больше всего известен как бывший ведущий телепрограммы «В мире животных», которую он вел до 2018 года. Ранее он рассказывал, что нашел себе прtемника. Сам телеведущий создал аккаунт в TikTok. На первом опубликованном видео он приветствовал пользователей под музыку из передачи «В мире животных».

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Николай Дроздов потерял сознание на съемках подкаста в Москве, недалеко от Останкино. Об этом рассказала телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале. «Источники в экстренных службах говорят, что ему [Николаю Дроздову] резко стало плохо и он отключился», — написала Собчак. Телеведущая также уточнила, что на место вызвали скорую. Дроздов пришел в себя. Николай Дроздов больше всего известен как бывший ведущий телепрограммы «В мире животных», которую он вел до 2018 года. Ранее он рассказывал, что нашел себе прtемника. Сам телеведущий создал аккаунт в TikTok. На первом опубликованном видео он приветствовал пользователей под музыку из передачи «В мире животных».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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