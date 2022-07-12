Вирусолог Альтштейн раскрыл, как долго длится оспа обезьян

Оспа обезьян начинается с температуры и головной боли, сказал Анатолий Альтштейн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Оспа обезьян

Зараженный оспой обезьян будет болеть приблизительно три недели. Об этом URA.RU рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Заболевание идет порядка трех недель. Оно не очень приятное. Все начинается с температуры, потом появляется головная боль. Это неспецифические довольно признаки. То, что должно насторожить — это лимфаденит, воспаление лимфоузлов подмышками, в паху. Они увеличиваются в размерах», — объяснил Анатолий Альтштейн.

Самый выраженный признак — это сыпь, отметил вирусолог. «Появляются пятна на лице, на теле, на руках особенно. Они превращаются в папулы (опухшее пятнышко), потом пузырек, образуется везикула, она нагнаивается и получается пустула, затем корочка, струп и он отваливается», — описал процесс доктор медицинских наук.

По словам Альтштейна, ожидать, что вирус оспы обезьян даст какую-то большую эпидемию или пандемию не стоит. «Главная мера профилактики — это работа санэпидслужбы, которая выявляет больных и изолирует. Шансы у оспы очень маленькие на распространение. Думаю в ближайшие месяцы придут к нулю», — подытожил вирусолог.

Первый подтвержденный случай оспы обезьян в России был выявлен в Санкт-Петербурге. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по Европе. В Минздраве РФ подчеркнули, что готовы оказывать помощь зараженным.

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