Фонд помощи больным детям вступил в дискуссию с Минздравом РФ

Экспертный совет Фонда «Круг добра» обеспечивал прозрачность работы организации, предоставляющей дорогие лекарства, заявил Ткаченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предложение Минздрава РФ лишить экспертный совет помогающего детям Фонда «Круг добра» права оценивать заявки на закупку дорогостоящих препаратов не поможет сократить сроки принятия решений, но лишит организацию гарантии прозрачности работы. Об этом заявил председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко.

«В проекте постановления, которое должно быть принято во исполнение недавних поручений президента, предусмотрены различные необходимые изменения в деятельности Фонда. Но, к сожалению, те предложения, которые касаются изменения роли именно экспертного совета Фонда, не помогут ни сократить сроки принятия решений, ни обеспечить на высоком уровне прозрачность принятия этих решений. Проект подразумевает лишение экспертного совета полномочий оценивать документы на предоставление лекарственных препаратов, поступающие из регионов», — сказал Ткаченко в разговоре с РАПСИ.

По мнению руководителя фонда, предложение исключить экспертный совет из алгоритма принятия решений противоречит врачебной традиции коллегиальности и тезису президента России Владимира Путина о том, что контролировать решения о тратах общественных средств должно само общество. Он напомнил, что бюджет Фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой НДФЛ. Повышенным налогом облагаются доходы россиян, превышающие 5 миллионов рублей в год, уточнил Ткаченко.

Председатель правления фонда отметил, что ошибки в назначении лекарственных препаратов и оформлении заявок региональными органами управления пока неизбежны, а при отсутствии экспертов их будет затруднительно исправлять. «Специалисты по редким, орфанным заболеваниям — сами „орфанные“. Их очень мало, они в основном сосредоточены в федеральных медицинских центрах», — отметил он.

Кроме того, при отсутствии контроля экспертов возрастают коррупционные риски. Врачи региональных клиник могут оказаться перед искушением со стороны фармацевтических компаний при выборе дорогостоящего препарата, объяснил Ткаченко.

«Фонд не участвовал в разработке предложений. Свои предложения по поводу того, какие процессы фонда требуют совершенствования, мы направили в Министерство здравоохранения. Надеюсь, они будут услышаны», — резюмировал руководитель правления фонда.