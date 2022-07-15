Политолог: почему Рогозина уволили с должности главы Роскосмоса

16 июля 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Рогозина назвали «прекрасным пиарщиком, но не технарем» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для Роскосмоса наступают новые времени, корпорация должна перестроиться под задачи, связанные с развитием военной сферы. Несмотря на то, что экс-глава корпорации Дмитрий Рогозин проявил себя как прекрасный «пиарщик», на роль кризисного менеджера больше подходит бывший вице-премьер Юрий Борисов. Таким мнением поделился хороший знакомый Рогозина, политолог Константин Калачев. «Рогозин прекрасно эксплуатировал советское наследие. Он выжимал из него все, что можно было выжать, но сейчас наступают новые времена. Нужны новые идеи, новые люди, которые будут решать задачи с минимальными затратами. Рогозин всегда говорил, что проблема — в деньгах. Дайте больше денег — будут результаты», — сказал Калачев в интервью газете «Аргументы и факты». По его словам, Рогозин «прекрасный пиарщик, но не технарь», поэтому с обязанностями кризисного менеджера Роскосмоса лучше справится Борисов. «Неплохо, когда журналист возглавляет Роскосмос, но еще лучше — когда его возглавляет человек, который разбирается в технике», — заключил Калачев. 15 июня президент РФ Владимир Путин освободил Рогозина от должности. Его место занял экс вице-премьер РФ Юрий Борисов, который уже успел провести первое совещание на новой должности. В Кремле пообещали, что Рогозин будет «со временем трудоустроен». Однако бывший глава Роскосмоса уже самостоятельно разместил на сайте по поиску работы резюме, предложив свою кандидатуру в качестве «космического коммуникатора» или «мемодела». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Для Роскосмоса наступают новые времени, корпорация должна перестроиться под задачи, связанные с развитием военной сферы. Несмотря на то, что экс-глава корпорации Дмитрий Рогозин проявил себя как прекрасный «пиарщик», на роль кризисного менеджера больше подходит бывший вице-премьер Юрий Борисов. Таким мнением поделился хороший знакомый Рогозина, политолог Константин Калачев. «Рогозин прекрасно эксплуатировал советское наследие. Он выжимал из него все, что можно было выжать, но сейчас наступают новые времена. Нужны новые идеи, новые люди, которые будут решать задачи с минимальными затратами. Рогозин всегда говорил, что проблема — в деньгах. Дайте больше денег — будут результаты», — сказал Калачев в интервью газете «Аргументы и факты». По его словам, Рогозин «прекрасный пиарщик, но не технарь», поэтому с обязанностями кризисного менеджера Роскосмоса лучше справится Борисов. «Неплохо, когда журналист возглавляет Роскосмос, но еще лучше — когда его возглавляет человек, который разбирается в технике», — заключил Калачев. 15 июня президент РФ Владимир Путин освободил Рогозина от должности. Его место занял экс вице-премьер РФ Юрий Борисов, который уже успел провести первое совещание на новой должности. В Кремле пообещали, что Рогозин будет «со временем трудоустроен». Однако бывший глава Роскосмоса уже самостоятельно разместил на сайте по поиску работы резюме, предложив свою кандидатуру в качестве «космического коммуникатора» или «мемодела».