Newsweek: украинские власти рискуют остаться без поддержки Запада

16 июля 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Часть европейский стран готова выбрать российский газ вместо Украины, считает Александр Мережко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Многие страны Запада слишком зависимы от российского газа и ради него могут оставить Украину без поддержки. Такое заявление сделал член украинского парламента и председатель комитета по иностранным делам Александр Мережко в беседе с агентством Newsweek. «Кремль может потребовать новых уступок по мере того, как Европа приближается к зиме. Правда в том, что некоторые европейские политики могут быть больше заинтересованы в российском газе, чем в победе Украины», — сказал Мережко. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Евросоюза осудили это решение и ввели масштабные антироссийские санкции. Европарламент, в частности, потребовал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из РФ. Однако санкции против российского газа привели к глобальному энергетическому кризису в Евросоюзе, пишет RT. Так, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что на осенне-зимний отопительный сезон Европе, скорее всего, не хватит газа, сообщает «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Многие страны Запада слишком зависимы от российского газа и ради него могут оставить Украину без поддержки. Такое заявление сделал член украинского парламента и председатель комитета по иностранным делам Александр Мережко в беседе с агентством Newsweek. «Кремль может потребовать новых уступок по мере того, как Европа приближается к зиме. Правда в том, что некоторые европейские политики могут быть больше заинтересованы в российском газе, чем в победе Украины», — сказал Мережко. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Евросоюза осудили это решение и ввели масштабные антироссийские санкции. Европарламент, в частности, потребовал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из РФ. Однако санкции против российского газа привели к глобальному энергетическому кризису в Евросоюзе, пишет RT. Так, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что на осенне-зимний отопительный сезон Европе, скорее всего, не хватит газа, сообщает «Национальная служба новостей».