Newsweek: украинские власти рискуют остаться без поддержки Запада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Часть европейский стран готова выбрать российский газ вместо Украины, считает Александр Мережко Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Многие страны Запада слишком зависимы от российского газа и ради него могут оставить Украину без поддержки. Такое заявление сделал член украинского парламента и председатель комитета по иностранным делам Александр Мережко в беседе с агентством Newsweek.

«Кремль может потребовать новых уступок по мере того, как Европа приближается к зиме. Правда в том, что некоторые европейские политики могут быть больше заинтересованы в российском газе, чем в победе Украины», — сказал Мережко.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Евросоюза осудили это решение и ввели масштабные антироссийские санкции. Европарламент, в частности, потребовал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из РФ. Однако санкции против российского газа привели к глобальному энергетическому кризису в Евросоюзе, пишет RT. Так, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что на осенне-зимний отопительный сезон Европе, скорее всего, не хватит газа, сообщает «Национальная служба новостей».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Многие страны Запада слишком зависимы от российского газа и ради него могут оставить Украину без поддержки. Такое заявление сделал член украинского парламента и председатель комитета по иностранным делам Александр Мережко в беседе с агентством Newsweek. «Кремль может потребовать новых уступок по мере того, как Европа приближается к зиме. Правда в том, что некоторые европейские политики могут быть больше заинтересованы в российском газе, чем в победе Украины», — сказал Мережко. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Евросоюза осудили это решение и ввели масштабные антироссийские санкции. Европарламент, в частности, потребовал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из РФ. Однако санкции против российского газа привели к глобальному энергетическому кризису в Евросоюзе, пишет RT. Так, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что на осенне-зимний отопительный сезон Европе, скорее всего, не хватит газа, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...