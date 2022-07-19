Путин уличил США в незаконном вывозе нефти из Сирии

20 июля 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

США должны перестать вывозить нефть из Сирии, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU США должны прекратить воровать нефть из Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Есть у нас (России, Турции и Ирана) и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно», — сказал он, передает РИА «Новости». Эти слова он произнес после встречи глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию. В ходе трехсторонней встречи с главами Турции и Ирана президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что США должны как можно скорее покинуть Сирию и весь регион. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимо навсегда покончить с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) и другими террористами в Сирии. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США должны прекратить воровать нефть из Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Есть у нас (России, Турции и Ирана) и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно», — сказал он, передает РИА «Новости». Эти слова он произнес после встречи глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию. В ходе трехсторонней встречи с главами Турции и Ирана президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что США должны как можно скорее покинуть Сирию и весь регион. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимо навсегда покончить с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) и другими террористами в Сирии.