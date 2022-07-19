19 июля 2022

Путин уличил США в незаконном вывозе нефти из Сирии

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
США должны перестать вывозить нефть из Сирии, заявил Владимир Путин Фото:

США должны прекратить воровать нефть из Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Есть у нас (России, Турции и Ирана) и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно», — сказал он, передает РИА «Новости». Эти слова он произнес после встречи глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию.

В ходе трехсторонней встречи с главами Турции и Ирана президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что США должны как можно скорее покинуть Сирию и весь регион. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимо навсегда покончить с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) и другими террористами в Сирии.

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США должны прекратить воровать нефть из Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Есть у нас (России, Турции и Ирана) и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно», — сказал он, передает РИА «Новости». Эти слова он произнес после встречи глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию. В ходе трехсторонней встречи с главами Турции и Ирана президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что США должны как можно скорее покинуть Сирию и весь регион. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимо навсегда покончить с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) и другими террористами в Сирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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