Песков объяснил важность новой сделки с Украиной

22 июля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Мир избежит продовольственного кризиса в случае разблокировки поставок из портов Черного моря, заявил Песков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Для России важно достичь соглашения с Украиной по открытию зернового транзита из черноморских портов, чтобы помочь мировым рынкам избежать продовольственного кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Еще раз перечитайте заявление Путина в Тегеране. На фоне того продовольственного кризиса, который надвигается, важно разблокировать пути поставки на мировые рынки продовольствия, зерна и удобрений. Украинское зерно — это сравнительное небольшие объемы. Но важно, чтобы оно попало на мировые рынки. Важно, чтобы ограничения против наших товаров были сняты, и рынок получил наши товары. Президент в Тегеране сказал об этом», — сказал Песков в ходе концефенц-колла. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Для России важно достичь соглашения с Украиной по открытию зернового транзита из черноморских портов, чтобы помочь мировым рынкам избежать продовольственного кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Еще раз перечитайте заявление Путина в Тегеране. На фоне того продовольственного кризиса, который надвигается, важно разблокировать пути поставки на мировые рынки продовольствия, зерна и удобрений. Украинское зерно — это сравнительное небольшие объемы. Но важно, чтобы оно попало на мировые рынки. Важно, чтобы ограничения против наших товаров были сняты, и рынок получил наши товары. Президент в Тегеране сказал об этом», — сказал Песков в ходе концефенц-колла.