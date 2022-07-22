Песков объяснил важность новой сделки с Украиной

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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , пшеница, зерно, продовольствие, агропром, закрома, хлеборобы
Мир избежит продовольственного кризиса в случае разблокировки поставок из портов Черного моря, заявил Песков Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Для России важно достичь соглашения с Украиной по открытию зернового транзита из черноморских портов, чтобы помочь мировым рынкам избежать продовольственного кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Еще раз перечитайте заявление Путина в Тегеране. На фоне того продовольственного кризиса, который надвигается, важно разблокировать пути поставки на мировые рынки продовольствия, зерна и удобрений. Украинское зерно — это сравнительное небольшие объемы. Но важно, чтобы оно попало на мировые рынки. Важно, чтобы ограничения против наших товаров были сняты, и рынок получил наши товары. Президент в Тегеране сказал об этом», — сказал Песков в ходе концефенц-колла.

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Для России важно достичь соглашения с Украиной по открытию зернового транзита из черноморских портов, чтобы помочь мировым рынкам избежать продовольственного кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Еще раз перечитайте заявление Путина в Тегеране. На фоне того продовольственного кризиса, который надвигается, важно разблокировать пути поставки на мировые рынки продовольствия, зерна и удобрений. Украинское зерно — это сравнительное небольшие объемы. Но важно, чтобы оно попало на мировые рынки. Важно, чтобы ограничения против наших товаров были сняты, и рынок получил наши товары. Президент в Тегеране сказал об этом», — сказал Песков в ходе концефенц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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